Wikileaks: Hacker-Tools der CIA frei verfügbar, auch iOS gefährdet

Vergrößern Das Hacker-Arsenal der CIA soll kaum kontrolliert werden. © iStockfoto

Nach einem Bericht von Wikileaks ist das komplette Arsenal der CIA an Hacker-Tools, Malware und Exploits freier verfügbar als vermutet.

Der amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA besitzt ein umfangreiches Arsenal an Hacker-Tools, die den Zugriff auf fremde Rechner und Smartphones erlauben. Wie Wikileaks jetzt berichtet , habe die CIA mittlerweile die Kontrolle über diese Softwaresammlung verloren. So sollen auch ehemalige Mitarbeiter und Auftragnehmer der US-Behörden im Besitz dieser Sammlung an Software und Zero-Day-Exploits und Dokumentationen sein - diese, auch "Vault 7" genannt wurden jetzt zum Teil an Wikileaks weitergeleitet.

Neben Windows und sogar Samsungs Smart TVs (mit denen man dessen Besitzer abhören kann) steht auch iOS im Fokus der CIA-Hacker. Laut Bericht gibt es sogar eine eigene Abteilung, die sich um das Hacken von iOS-Geräten kümmert, dazu sollen auch viele noch unbekannte Schwachstellen zum Einsatz kommen. Diese den Herstellern nicht bekannten Sicherheitslücken stammen aus eigener Forschung, GCHQ, NSA, FBI oder Zulieferern wie Baitshop. Die Autoren vermuten, das hohe Interesse an iOS folge aus der starken Verbreitung von iPhone in den Eliten der Gesellschaft. Aber auch Android ist ein Schwerpunkt, so gebe es durch die Kontrolle der Smartphones sogar die Möglichkeit die Verschlüsselung von WhatsApp, Signal, Telegram, Wiebo, Confide and Cloackman zu umgehen. Auf aktuelle Daten hatte Wikileaks aber anscheinend keinen Zugriff. Veröffentlicht wurden durch die Webseite nach unserem ersten Eindruck nur ältere Sicherheitslücken, etwa für iOS 9.