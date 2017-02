WWDC 2017 Anfang Juni in San Jose

Vergrößern WWDC 2017

Apple hat soeben den Termin für seine Entwicklerkonferenz bekannt gegeben: Vom 5. bis 9. Juni lädt der Mac-Hersteller zur WWDC nach San Jose ein.

In den letzten Jahren hatte Apple stets lange ein Geheimnis um den Termin seiner Entwicklerkonferenz WWDC gemacht und diesen erst wenige Wochen zuvor genannt und dabei gleich den Ticketverkauf gestartet – respektive seit einigen Jahren die Bewerbungsphase, denn Zutrittsberechtigungen werden aufgrund der immensen Nachfrage verlost.

Doch wussten Entwickler, die nach Kalifornien zur WWDC wollten dennoch, dass sie ihre Reise für die ersten Juni-Hälfte zu planen hätten. Ungewöhnlicher Weise nennt Apple nun schon dreieinhalb Monate vor der Veranstaltung deren Termin: Die WWDC steigt in diesem Jahr vom 5. bis 9. Juni. Nach vielen Jahren in San Francisco zieht das Entwicklertreffen wieder in das Silicon Valley zurück, genauer gesagt in das McEnery Convention Center in San Jose, nur wenige Autominuten von Apples Hauptquartier in Cupertino gelegen. Dieses muss sich mit seinen insgesamt 33.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und seinen zahlreichen Konferenzräumen aber nicht hinter dem bisherigen Veranstaltungsort Moscone West verstecken, es ist davon auszugehen, dass wieder rund 6000 Entwickler sich eine Eintrittskarte kaufen dürfen. Die Registrierung für die Verlosung öffnet Apple "im Frühjahr" – vermutlich zu einem Zeitpunkt gegen Ende April, zu dem früher erst der Termin der Veranstaltung bekannt wurde.



Apple verspricht die Anwesenheit von 1000 seiner Ingenieure, die gleiche Zahl galt auch in den letzten Jahren. Öffentlich sein wird indes wie üblich nur die Keynote am Pfingstmontag und die Prämierung der besten Apps für iPhone, iPad und Mac, die in der Regel am Abend des ersten WWDC-Tages stattfindet. Apple wird jedoch wieder jede Menge der Seminare und Workshops in seiner WWDC-App übertragen, auch wird die Eröffnungsveranstaltung breites Publikum finden.

Auf der WWDC 2017 wird Apple wie in den Vorjahren vor allem neue Versionen seiner Betriebssysteme für iPhone/iPad, Apple Watch, Apple TV und Mac mit all deren Neuerungen zeigen, Services wie Apple Pay oder Apple Music nahmen auf den letzten Keynotes ebenfalls viel Raum ein. Neue Hardware hatte Apple zuletzt in einem anderen Rahmen vorgestellt, eine Ausnahme bildete der Mac Pro auf der WWDC 2013.