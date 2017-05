WWDC 2017: Was wir von watchOS 4 erhoffen

Die Apple Watch steht bereits an der Spitze des Smartwatch-Marktes – und trotzdem könnte sie durch ein paar Software-Verbesserungen noch besser werden.

Vergrößern Im Juni wird watchOS 4 auf der WWDC vorgestellt. © Apple

Auch in diesem Jahr findet in San Jose die Worldwide Developers Conference (WWDC) statt und mit etwas Glück werden im Rahmen dieser Veranstaltungen ein paar neue Features für das kommende Betriebssystem für die Apple Watch – watchOS 4 – vorgestellt. Zumindest wäre es sehr wünschenswert, dass Apple dem OS der Apple Watch hier und da einen Feinschliff verpasst.

Mehr Power für Siri

Die Apple Watch könnte das ultimative Siri-Gerät sein. In der Theorie kann der intelligente Sprachassistent auf der Apple Watch all das, was Siri auch auf dem Smartphone kann. Da Siri auf der Apple Watch aber recht träge und längst nicht so umfangreich wie auf dem Smartphone ist, benutzt man für solche Anwendungen in der Praxis dann meist doch das leistungsstärkere iPhone.

Dies könnte sich aber ganz schnell ändern, falls Siri in der nächsten watchOS-Version einen deutlichen Performance-Schub bekäme. Darüber hinaus sollte Apple dafür sorgen, dass Siri am Handgelenk die gleichen Befehle ausführen kann, die ansonsten auch über das iPhone, iPad oder den Mac möglich sind.

Zugegeben: All das im nächsten watchOS-Update zu erwarten, ist vielleicht etwas zu viel verlangt. Aber mit jedem Schritt in diese Richtung können wir uns auf ein leistungsfähigeres Siri auf der Apple Watch freuen.

Noch sportlicher?

Laut einem Report von Gizmodo soll Apple an neuen Wegen arbeiten, Körperbewegungen mit der Apple Watch erfassen zu können. Diese sollen sich vor allem auf sportliche Aktivitäten wie Ski- und Snowboardfahren fokussieren.

Aber auch sonst darf Apple mit watchOS 4 gerne Messverbesserungen im Alltag liefern. Fitbits neueste Bänder leisten automatisches Tracken beim Laufen, Gehen, Fahrradfahren und dergleichen und haben dabei sogar noch bessere Akkulaufzeiten.

Mehr Funktionen im Kontrollzentrum

Wenn Sie auf der Apple Watch nach oben wischen, öffnet sich unter watchOS 3 ein kleines Kontrollzentrum, in welchem Sie unter anderem den Akkuzustand einsehen können oder aber den Flug-, Nacht- und Theatermodus.

Besonders hilfreich ist die Funktion, mit der Sie Ihr iPhone „anklingeln“ können. Sobald Sie das iPhone-Symbol im Kontrollzentrum der Apple Watch antippen, ertönt ein lauter Hinweis-Ton auf dem Smartphone – sehr praktisch, wenn man mal wieder vergessen hat, wo man das iPhone zuletzt abgelegt hat.

Diese Funktion bietet durchaus Potential: Die Apple Watch könnte ja theoretisch auch das iPad, die Airpods oder das MacBook „anklingeln“.

Oder wie wäre es mit einer Art „Reise-Modus“, in welchem man sofort eine Benachrichtigung erhält, sobald die Apple Watch die Verbindung mit einem gekoppelten Gerät verliert?

Neue Ziffernblätter

Ja, die mitgelieferten Ziffernblätter sind sehr schön und ja, in gewisser Weise lässt Apple den Nutzer diese „individualisieren“. Nichtsdestotrotz würde ich mir trotzdem mehr Freiheit bei der Gestaltung des Ziffernblattes wünschen, wie zum Beispiel die freie Platzierung der Uhrzeit auf dem Ziffernblatt oder die individuelle Einstellung der Größe der wählbaren Module.

Ich mag es schlicht und habe mir daher auf dem Modular-Ziffernblatt neben der Uhrzeit lediglich eine Datumsanzeige eingerichtet. Aber was spricht dagegen, Uhrzeit und Datum mittig zentriert im Ziffernblatt zu platzieren? Irgendjemand bei Apple hat anscheinend etwas dagegen und will stattdessen, dass die Uhrzeit oben rechts, das Datum dahingegen in der Mitte schräg links angezeigt wird. Menschen mit einer obsessiven Liebe für die Symmetrie, Struktur und Ordnung sind Apple in diesem Fall gnadenlos ausgeliefert.