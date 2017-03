YouTube TV: Streaming-Dienst für US-Fernsehen

Vergrößern YoutubeTV © YouTube/Google

Vorerst nur in den USA und dort nicht einmal landesweit startet die Google-Tochter YouTube ihr TV-Paket.

Was Apple angeblich vergeblich für das Apple TV verhandelt hatte, bringt nun der Konkurrent Google mit seiner Tochter YouTube auf den Markt - einen Streamingservice für Live-TV und mit digitalem Videorekorder in der Cloud. Für eine Abogebühr von 35 US-Dollar bekommt man 40 Programme von US-Fernsehsendern in einem Paket namens YouTube TV, darunter sind ABC, CBS, NBC, Fox und ESPN zu finden. Der digitale Videorekoder (DVR) bietet unbegrenzten Speicherplatz, Kunden können gleichzeitig beliebig viele Sendungen aufzeichnen und sie in der Cloud neun Monate lang speichern.

Jeder Abonnent bekommt sechs voneinander getrennte Accounts, bis zu drei Sendungen gleichzeitig kann man sich ansehen. Nicht dabei ist jedoch der Nachrichtensender CNN, auch nicht das Netzwerk AMC, das die Serie "The Walking Dead" produziert und auch HBO ist samt "Game of Thrones" nicht dabei. Ein weiterer Haken: YouTube TV wird zu seinem Start, der in den kommenden Monaten erfolgen soll, lediglich in den "wichtigsten US-Märkten" präsent sein, weitere Städte werden sich erst allmählich anschließen. Ob es das Angebot auch außerhalb der USA geben wird, hat Google bisher nicht verraten.

Über einen ähnlichen Service Apple, eine Art von Apple Music für das Fernsehen, hatte es in den letzten Jahren immer wieder Spekulationen gegeben. Woran die Verhandlungen gescheitert sind respektive Apple sie nicht mehr weiter verfolgte, ist nicht bekannt – die nicht unkomplizierte Rechtslage und die große Varianz von Regionalsendern dürften aber das ihrige getan haben. Stattdessen setzt Apple auf das Konzept "Die Zukunft des Fernsehens sind Apps": Mit dem Apple TV 4 und tvOS 10 können Sender, Streamingserives und andere Rechteinhaber ihre bewegten Bilder innerhalb von Apps verbreiten. Mit der App "TV" bietet Apple dazu eine Art übergreifenden Programm-Guide an, auch Siri hilft dabei, die auf unterschiedlichste Apps verteilten Inhalte zu finden. HBO war als einer der ersten TV-Anbieter von dem Konzept überzeugt.