Zweiter Apple Store in Köln in Domnähe

Vergrößern Nummer 15 kommt nach Köln

Seit Aschermittwoch ist nicht alles vorbei: In gut zwei Wochen steigt die Party zur Eröffnung des zweiten Kölner Apple Store. Im Gegensatz zum ersten ist er recht zentral gelegen.

Apple hat den zweiten Apple Store in Köln bestätigt und ihm im Retail-Bereich seiner Website eine eigene Site eingerichtet . Während der erste jedoch ein wenig abseits des Geschehens liegt, wird der zweite Store in Köln am Rhein am Samstag, den 25. März in der Innenstadt eröffnen, genauer gesagt in der Schildergasse 1-9. Die zentrale Einkaufsstraße in Köln liegt fußläufig nur wenige Minuten vom Dom und vom Rheinufer entfernt. Laut Apfelpage habe Apple bereits das Personal engagiert und dabei auch auf die Belegschaft aus der Niederlassung im Rhein-Center im Vorort Weiden zurückgegriffen, Neueinstellungen für den Laden in bester Lage wird es gewiss auch geben. Der zweite Store in Köln ist der insgesamt 15te in Deutschland. Für einen neuen Apple Store in Wien sprechen zwar handfeste Indizien, es fehlt aber nach wie vor die Ansage Apples, wann mit der Eröffnung in der Kärtnerstraße zu rechnen ist.

Die Shoppremiere in Köln könnte indes mit neuen Produkten korrelieren, die Apple angeblich in der zweiten März-Hälfte zeigen will. Für eine Keynote um den Frühlingsanfang herum gibt es derzeit aber nur Indizien und keine handfesten Belege.