Zyxel: Mobile 4G LTE-A Indoor-Lösung

Im Rahmen des Mobile World Congress 2017 in Barcelona (27.2. – 2.3.2017) stellt Zyxel LTE- und WLAN-Lösungen für eine nahtlose Kommunikation sowie optimale Signalabdeckung in Gebäuden (In-building Coverage) vor.

Maximale Mobilität und Flexibilität in der Kommunikation des Endkunden sollen spezielle Lösungen für Provider ermöglichen, die Zyxel in Barcelona präsentiert. So ist nach Auskunft des Herstellers eines der Highlights am Zyxel Stand Nr. 5G10 in Halle 5 die mobile 4G LTE-A CAT6 Indoor-Lösung, welche speziell für den Einsatz an Orten entwickelt wurde, an denen eine feste Breitbandinstallation schwierig oder nur begrenzt möglich ist. Diese neue 4G LTE-Lösung von Zyxel soll Highspeed-LTE ermöglichen, ebenso wie High-End-WiFi-Verbindungen, ganz gleich ob drinnen, draußen oder unterwegs.

Mit diesem Produkt verspricht Zyxel dem Verbraucher einen nahtlosen Zugang zu 4G LTE-Netzwerken. Zusätzlich werden Lösungen für eine möglichst optimale Abdeckung mit Mobilfunksignalen innerhalb von großen Gebäuden vorgestellt. Zyxels Indoor-Lösungen ZyxelDAS (Zone Distributed Antenna System) und der MIMO-Repeater sollen dabei für eine nahtlose Kommunikation selbst in Umgebungen mit hohem Bedarf, wie zum Beispiel Flughäfen, Hotels, Einkaufszentren und Verkehrsknotenpunkten sorgen.