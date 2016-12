Adventskalender 2016: Alle Fragen

Vergrößern Frohe Weihnachten! © Fotolia.de, Lily

Hat ein Türchen geklemmt? Hier haben Sie nochmals alle Fragen und Antwortoptionen im Überblick. Frohe Weihnachten!

Die Redaktion der Macwelt wünscht ein Frohes Fest! Haben Sie ein friedliches und besinnliches Weihnachten und rutschen Sie gut rüber in ein Jahr 2017, in dem wir nicht nur rund um Apple uns bessere Nachrichten erhoffen.

Wir wären aber nicht die Macwelt, wenn wir nicht noch ein kleines Geschenk für Sie hätten. Denn einige von Ihnen werden unseren Adventskalender am ein oder anderen Tag verpasst oder vergessen haben, die richtige Lösungszahl zu notieren. Da Sie aber für die korrekte Gesamtlösung alle 23 richtigen Zahlen miteinander multiplizieren und daher wirklich alle Fragen beantworten müssen und nicht den Rest etwa eines Lösungswortes raten können, haben wir hier noch einmal alle Fragen und Antwortoptionen für Sie in kompakter Form aufgelistet. Damit Sie sich nicht mühselig erneut durch sämtliche Türchen klicken müssen...

Miträtseln lohnt sich, unsere staatlich geprüften Weihnachtsmänner und -frauen haben ein gutes Dutzend schöner Geschenke im Gesamtwert von 2.222 Euro für Sie zusammengestellt, wir verlosen diese an die Einsender der richtigen Antworten. Seit dem 24.12. ab 0.00 Uhr können Sie hier Ihre Antwort und auch Ihre Adressdaten (wir wollen Ihnen Ihren Gewinn ja zuschicken können...) hier eingeben . Das Gewinnspielformular hat bis zum 31. Dezember 23.59 Uhr geöffnet, über andere Kanäle eingesandte Antworten zählen nicht. Insbesondere solche, die Sie über das Kommentarfeld unter diesem Artikel abgeben...

Zur Teilnahme berechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind, ausgeschlossen sind die Mitarbeiter der IDG Communications AG und ihre Angehörigen. Was für uns Redakteure verdammt schade ist, denn da sind echt coole Preise mit dabei. ..

Hier nochmals alle Fragen und die zugehörigen Antwortoptionen. Die Lösungszahlen müssen Sie miteinander multiplizieren und in das Gewinnspielformular eintragen .

1. Dezember: Wie allgemein bekannt sein dürfte, wurde Steve Jobs als uneheliches Kind am 24. Februar 1955 geboren und zur Adoption frei gegeben. Seine leibliche Mutter war eine Amerikanerin mit Schweizer Wurzeln, der biologische Vater war Student aus?

Jordanien (2)

Irak (3)

Syrien (5)

2. Dezember: Der zweite Gründer des Unternehmens Stephen Wozniak war (beziehungsweise ist) ein wenig älter als Steve Jobs, in diesem Jahr ist „Woz“ 66 Jahre alt geworden, da soll das Leben ja erst anfangen. Für welches Unternehmen sollte Steve Jobs ein Spiel entwickeln, das letztendlich Wozniak fertig stellte?

Electronic Arts (2)

Atari (3)

Nintendo (5)

3. Dezember: Heute eine Frage zu einem Produkt, das nicht wirklich Vorläufer des Mac war, aber Techniken wie die grafische Benutzeroberfläche und die Maus erstmals einsetzte. LISA war der an dem Rechner hängen gebliebene Projektname, so heißt auch Steve Jobs’ uneheliche Tochter. Apple erklärte aber LISA sei ein Akronym und bedeute?

Local Integrated Software Architecture (2)

Low Input, Some Advantage (3)

Let’s Invent Some Acronyme (5)

4. Dezember: Die goldene Uhr Apple Watch Edition hat der Hersteller vermutlich mangels Nachfrage aus dem Sortiment genommen, je nach Armband kostete die Smartwatch bis zu 18.000 Euro. In etwa so teuer kam auch der Mac mit dem bisher höchsten Preis, in Deutschland kostete er zu seiner Zeit bis zu 22.000 Mark, was heute um die 18.000 Euro wären, die Inflation mit eingerechnet. Wie hieß der Rechner und wann kam er heraus?

Apple IV, 1979 (2)

Mac IIfx, 1990 (3)

Power Mac G4 Cube, 1999 (5)

5. Dezember: Der Name Silicon Valley für die Gegend um Santa Clara, San Jose und Cupertino stammt aus dem Jahr 1971. Vorher war die Gegend eher für ihre landwirtschaftlichen Produkte bekannt und war am ehesten wie bezeichnet worden?

Almond Alley (2)

Wine Yards (3)

Apricot Orchards (5)

6. Dezember: IBM und Apple sind heute fest verzahnte Businesspartner, Big Blue hat auch eine Zeit lang Prozessoren der PowerPC-Architektur an Apple geliefert. Zu Steve Jobs frühen Zeiten war der Gründer des jungen dynamischen Unternehmens auf den großen tradierten Konzern nicht so gut zu sprechen. Aus den frühen Achtzigern gibt es daher ein legendäres Foto, auf dem Steve Jobs was macht?

Er streckt dem an der Wand des Hauptquartiers angebrachten Firmenlogo den Mittelfinger entgegen (2)

Er zerlegt mit einem großen Hammer mit blauem (!) Griff hingebungsvoll den IBM-PC zu Elektroschrott (3)

Er klebt persönlich Apples ironische Printanzeige „Welcome IBM, seriously“ an die Glastür des IBM-Hauptgebäudes (5)

7. Dezember: Heute steht Tim Cook dem Unternehmen als CEO vor, auch er hat eine Vergangenheit mit IBM, stammt aber weder aus dem Bundesstaat New York noch kommt er aus Kalifornien. Sondern wurde im Süden geboren und zwar in?

Arkansas (2)

Alabama (3)

Georgia (5)

8. Dezember: Apple und die Beatles waren lange in Rechtsstreitigkeiten verwickelt, die erst 2006 endgültig beigelegt waren. Bis dann endlich auch das Werk der Fab Four in den iTunes Store gelangte, dauerte es noch eine ganze Weile länger. Und zwar bis zum?

1. Januar 2009 (2)

16. November 2010 (3)

4. Oktober 2011 (5)

9. Dezember: Mal war es milde lächelnd, jetzt ist es breit grinsend. Das Finder-Icon ist unentbehrlich und wohl das meist benutzte Programm auf dem Mac. Böse Zungen munkeln jedoch, die UI-Designer des Mac-OS haben sich von einem berühmten Maler inspirieren lassen und eins von seinem Portraits gleich in Finder verwirklich. Um welchen Maler und um welches Gemälde geht es hier?

Alexej Jawlensky, Bildnis des Tänzers Alexander Sacharoff (2)

Pablo Picasso, Zwei Gesichter (3)

Portrait des Dr. Gachet - Vincent van Gogh (5)

10. Dezember: Da ja heute in Stockholm und Oslo die Nobelpreise verliehen werden - der für den Frieden geht heuer nach Kolumbien - welchem Aufsichtsrat Apples wurde bereits in Oslo der Friedensnobelpreis verliehen?

Al Gore (2)

Robert Iger (3)

James Bell (5)

11. Dezember: Der Milliardär Ross Perot investierte nicht wenig in Steve Jobs’ „nächste Firma“ NeXT Computer. Im Jahr 1992 trat er dann als unabhängiger Kandidat zur Präsidentschaftswahl an. In nicht einem Staat konnte er die Mehrheit erringen und ging damit mit null Wahlmännervoten aus der Abstimmung. Aber wie viele Prozent der landesweiten Stimmen konnte Perot gewinnen?

14,9 Prozent (2)

16,9 Prozent (3)

18,9 Prozent (5)

12. Dezember: Quote untererfüllt – In Apples Vorstand (Executive Team) sind mit Angela Ahrendts (Retail), Lisa Jackson (Umwelt und Soziales) und Denise Young Smith (Personal) nur drei Frauen vertreten. Aber wie viele Männer sind unter den CxO, Senior Vice Presidents und Vice Presidents?

12 (2)

15 (3)

20 (5)

13. Dezember: „Irgendwas mit Obst“: Nicht nur in „Forrest Gump“ spielen Apple oder eines seiner Produkte eine Nebenrolle. In welchem dieser drei Filme hat ein Mac einen entscheidenen Auftritt im Showdown?

Das Netz (2)

E-Mail für Dich (3)

Wargames (5)

14. Dezember: In diesem Jahr feierte Apple 25 Jahre Powerbook/Macbook. Doch der älteste tragbare Mac (vom kompakten Original-Mac und dessen Griff mal abgesehen) ist sogar noch zwei Jahre älter als das Powerbook von 1991: Der Macintosh Portable. Das, was Apple erst in der Gegenwart mit mobilen Macs erreicht, nämlich eine Akkulaufzeit von zehn Stunden, schaffte der Mac Portable schon im Jahr 1989. Dank eines Blei-Akkus. Deswegen war der „Schlepptop“ auch eher ein Schwergewicht von?

5,8 Kilogramm (2)

7,2 Kilogramm (3)

9,3 Kilogramm (5)

15. Dezember: Das Macbook mit 12-Zoll-Retinadisplay kommt prima ohne Lüfter aus, das war Apple beim Apple III noch missglückt, dessen interne Komponenten sich im Betrieb verzogen. Erfolgreicher im Design war ein anderes lüfterloses Modell, das sich aber auch nicht besonders gut verkaufte, nämlich?

Macbook Air – early 2008 (2)

Power Mac G4 Cube (3)

Macintosh Performa 5200 (5)

16. Dezember: Heute wieder weit zurück in die Vergangenheit. Apple konnte erst richtig aufblühen, als Steve Jobs den Ingenieur und Business-Angel Armas Clifford „Mike“ Markkula an Land gezogen hatte. Seine Finanzspritze von 250.000 US-Dollar bezahlte die Produktion des Apple II, von 1981 bis 1983 war er zeitweise CEO des Unternehmens. Wie die meisten Amerikaner hat er einen Migrationshintergrund. Aus welchem europäischen Land stammten seine Vorfahren?

Armenien (2)

Ukraine (3)

Finnland (5)

17. Dezember: Apples Produkte sind bekanntlich relativ teuer. Das kann zum Teil daran liegen, dass in den iPhones und Macs, obzwar in kleinen Mengen und in abgewandelter Form, Edelmetalle und Edelsteine vorkommen. Für welches Material fand Apple bei seinen Produkten bisher keine Verwendung?

Diamant (2)

Saphir (3)

Amethyst (5)

18. Dezember: An Steve Jobs haben sich während seines Lebens und nach seinem Tod mehrere Regisseure und Schauspieler versucht. Manche sind gescheitert, manch andere - haben eine Glanzleistung hingelegt. Wer von diesen Hollywood-Promis ist noch nicht in die Rolle des Apple-CEO geschlüpft?

Ashton Kutcher (2)

Leonardo Di Caprio (3)

Michael Fassbender (5)

19. Dezember: Apple-Museen sprießen wie die Pilze aus dem Boden. Zu Recht, denn die meisten Geräte sind ausstellungswürdig. Aber auch große und berühmte Einrichtungen führen manche ausgesuchte Exponate aus Cupertino. In einem bekannten Museum steht jedoch ein Apple Computer, den Steve Jobs höchstpersönlich geliefert hat. Wie heißt dieses Museum?

Pinakothek der Moderne, München (2)

Technikmuseum, Berlin (3)

Deutsches Museum, München (5)

20. Dezember: Am 20. Dezember 1996 verlautbarte Apple, die Firma NeXT zu kaufen und deren CEO Steve Jobs - einer der Apple-Gründer - als freien Berater zu engagieren. Hintergrund war das Betriebssystem NeXTStep respektive OpenStep, das zur Grundlage von macOS, iOS, watchOS und tvOS werden sollte. Mit NeXT kamen auch einige Leute mit zu Apple, die das Unternehmen über die nächsten Jahre hinweg prägen sollte. Unter den hier genannten aber nur einer. Welcher?

Phil Schiller (2)

Jony Ive (3)

Avie Tevanian (5)

21. Dezember: Winter is coming. Der Sender, der die Serie Game of Thrones produziert, hat auch als eine der ersten Apples Dogma „Die Zukunft des TV besteht in Apps“ Folge geleistet und eine App für Streaming-Inhalte auf das Apple TV gebracht. Wie heißt der Sender?

NBC (2)

CBS (3)

HBO (5)

22. Dezember: Tim Cook ist wie ein Außenminister von Apple und trifft sich gerne mit Politikern aus aller Welt. Auf dem Startup Fest Europe saß er zusammen mit der EU-Kommissarin Nellie Kroes auf der Bühne. Bevor die beiden in die Podiumsdiskussion einstiegen, hat Cook über eine Entdeckung im Rijiksmuseum erzählt. Angeblich hat er auf einem Gemälde aus dem 17. Jahrhundert ein iPhone gesehen. Um welches Gemälde ging es hier:

Pieter de Hooch, Mann überreicht einen Brief der Frau in der Eingangshalle (2)

Ferdinand Bol, Venus und Adonis (3)

Johannes Vermeer, Milchmädchen (5)

23. Dezember: Das vorletzte Türchen steht nun offen, mit unserer letzten Frage - morgen dürfen Sie Ihre Antwort hinterlegen. Wenn wir ganz fies wären, würden wir uns an der Stelle eine ganz knifflige Frage überlegen. Doch in den letzten drei Wochen waren Sie bestimmt auf der Jagd nach nicht oder nur wenig bekannten Fakten aus der Apple Geschichte, daher heute eine relativ leichte Frage. Die Farbe Schwarz spielt eine wichtige Rolle im gesamten Produkt-Portfolio von Apple, frei nach dem Motto: "Der Kunde kann den Mac Pro in jeder Farbe bekommen, solange sie schwarz ist". Doch einmal gab es eine Ausnahme aus dieser Regel, den Mac Pro konnte man in einer anderen Farbe ersteigern, welche genau war es?

Weiß (11)

Gold (13)

Rot (17)