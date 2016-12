Airpods teilweise über 300€ auf Ebay gehandelt

Vergrößern Airpods © Apple

Bereits letzte Woche konnte man die neuen drahtlosen Kopfhörer von Apple auf der Webseite bestellen.

Alle Jahre wieder: Wie mit jedem (mobilen) Produkt von Apple gibt es mit den Airpods das gleiche Problem. Zunächst wird das Produkt auf der Bühne gehyped, im Netz später gehänselt und verrissen, aber wenn der Hersteller tatsächlich die frisch eingepackte iGadgets zum Verkauf frei gibt, sind diese schnell vergriffen. Nicht anders war es mit den Airpods: Bei der Veröffentlichung unserer News am Donnerstag konnte man die neuen Kopfhörer noch bis heute bzw. morgen liefern lassen. Nach wenigen Stunden wurde die Lieferzeit von zwei Wochen angezeigt, am nächsten Morgen dann – in vier Wochen. So besteht kaum Hoffnung mehr, dass die Kaufwilligen die Airpods noch als Weihnachtsgeschenk weiterreichen können.

Apple hat ebenfalls ein Kontingent der Geräte in den eigenen Stores geliefert. Doch diese waren innerhalb von wenigen Minuten ebenso vergriffen. Wer sich noch nach diesem weißen drahtlosen Weihnachtsgeschenk umschaut, wird wohl auf Ebay fündig. Die Verkäufer dort versprechen Lieferungen innerhalb von wenigen Tagen, die Preise können sich sehen lassen. Die Sofort-Angebote gehen ab rund 200 Euro, die meisten Preise pendeln sich um 270 bis 300 Euro ein . Auch bei Amazon.de finden sich vergleichbare Angebote mit den Preisen um 340 Euro. Vertrieben wurden die Ohrhörer nicht direkt von Apple, sondern von Dritt-Händlern. Apple hat jedoch seit je her eine Beschränkung von zwei gleichen Posten beim Kauf, so halten sich momentan die Angebote mit Wucherpreisen in Grenzen. Ob Sie sich die neuen Kopfhörer kaufen sollen oder nicht, können Sie anhand unseres ersten Praxistests entscheiden .