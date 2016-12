Amerikanische „Stiftung Warentest“ rät von Macbook Pro ab

Die in den USA sehr wichtige Test-Zeitschrift bemängelt bei Apples aktuellen Macbook Pro eine mangelhafte Akkulaufzeit.

In den USA bringt die Verbraucherorganisation Consumer Reports das renommierteste Testmagazin heraus und hat dank sieben Millionen Abonnenten eine große Marktmacht. Bisher erhielten Apples Notebooks von dem US-Pendant der Stiftung Warentes gute Bewertungen, bei den neuesten Macbook Pro ist dies erstmals anders: Vor allem wegen stark variierenden Akkulaufzeiten rät das Magazin indirekt vom Kauf der aktuellen Modelle ab - sie werden nicht mehr zum Kauf empfohlen. In einer Vielzahl an Testdurchläufen hatten die vom Magazin erworbenen Geräte stark abweichende Laufzeiten gezeigt - sowohl vor als auch nach der Installation von macOS Sierra 10.12.2. Das Modell mit Touch Bar hielt den marktüblichen und auch von Apple verwendeten Akkutest, das automatisierte Laden von Webseiten, einmal 16 Stunden, einmal 12,75 und einmal 3,75 Stunden durch. Auch das Modell ohne Touch Bar und die 15-Zoll-Version zeigten extreme Schwankungen in der Laufzeit, die zwischen 19,5 bis 4,5 beim 13-Zoll-Model und 18,5 bis 8 Stunden beim 15-Zoll-Modell lagen. Das 13-Zoll-Modell des Vorjahres hätte dagegen zuverlässig 19 Stunden durchgehalten.

Ein Anwender könne sich aber nur an der Mindestlaufzeit orientieren, deshalb wurde für die Endwertung nur der niedrigste Wert berücksichtigt - was die Macbook Pro eine Kaufempfehlung kostete. Von Apple erhielten die Tester keine Erklärung, die Ergebnisse werden aber untersucht. Bei Wiederholung des Tests mit Google Chrome statt Safari war die Akkulaufzeit gleichmäßig hoch, das ließen die Tester aber nicht gelten. Schließlich würden die meisten Anwender den Standardbrowser verwenden. Zusätzlich gab Apple noch den Hinweis, bei Problemen mit seinem Mac sollte sich der Anwender an Apple Care wenden.

Unser Kommentar:

Consumer Reports ist nicht das erste Magazin, das Apples neue Macbook Pros getestet hat. Im fast identisch aufgebauten Test der Macwelt konnten wir bei unseren Laufzeit-Tests keine abweichenden Akkulaufzeiten feststellen. Gute Akkulaufzeiten ergaben auch die Tests von Kollegen wie Notebookcheck, Heise, Chip und Computerbild. Nur vereinzelt meldeten Tester Probleme mit der Laufzeit , dies aber eher in der Praxis. Lange Akkulaufzeiten sind schließlich nur möglich, wenn sich ein Macbook schnell in seinen Idle-Modus versetzen oder die CPU heruntertakten kann. Bei voller Systemlast leert sich der Akku rapide. So maßen die Tester von Notebookcheck beim Macbook-Pro-Modell mit Touch Bar beim Surfen eine Akkulaufzeit von 9,5 Stunden, beim Spielen von „The Witcher 3“ mit voller Bildschirmhelligkeit dagegen nur 66 Minuten. Warum aber nicht bei Consumer Reports? Offensichtlich hat das „Stromsparen“ bei den Tests des Verbrauchermagazins in einigen Fällen nicht funktioniert - was an Safari, dem Testaufbau oder den Macbooks liegen kann. Wir würden auf ein Problem mit Safari tippen. Das Problem dabei: Eigentlich haben beide Seiten recht. Wie von Apple versprochen kann ein Macbook Pro bis zu zehn Stunden durchhalten. Zu Recht bemängelt aber Consumer Report: Was nützt Apples Versprechen, wenn ein Macbook Pro dies nicht in der täglichen Praxis schafft? Möglicherweise ist die Akkulaufzeit bei den aktuellen Macbook stärker von der Systemlast und den verwendeten Programmen abhängig als bei früheren Modellen. Nutzen diese doch neue CPUs und Grafikkarten. Hier steht nun in Apple in der Pflicht, für Klärung zu sorgen.

Nachtrag:

Mittlerweile hat Phil Schiller von Apple Stellung zu den Testergebnissen bezogen: Apple untersuche die Testergebnisse, sie würden in völligem Widerspruch zu eigenen Labor- und Praxis-Tests stehen.