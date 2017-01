Apple Jet Black: Zu schön für die rauhe Welt?

Vergrößern Kleine Kratzer treten bei der neuen Farbe Diamantschwarz schnell auf.

Die neue iPhone-Farbe Jet Black ist wirklich empfindlich, wie sich nach mehreren Monaten Nutzung zeigt. Noch mehr ärgern sich Nutzer aber über Fingerabdrücke.

Nur die Topversion des iPhone 7 (Plus) ist in der neuen Farbe Jet Black bzw. Diamantschwarz erhältlich – neun Stufen Eloxierung und Polierung sorgen für ein besonders reines und gleichmäßiges Schwarz. Schon kurz nach Erscheinung gab es allerdings von Apple eine ernüchternde Warnung: Die Oberfläche sei empfindlich für kleine Kratzer und eine Schutzhülle sei zu empfehlen. Was bedeutet dies aber in Praxis? Darf man das iPhone etwa nur in einer Hülle benutzen oder hat Apple übertrieben? Es gab zwar schon eine Fülle an Kratz-Tests, diese sind aber doch recht künstlich. Außerdem haben Kratzer schließlich einen finanziellen Aspekt: Das Gehäuse eines iPhones kann man nur sehr schwer austauschen und ein völlig zerkratzes Gerät hat später einmal einen niedrigeren Wiederverkaufswert.

Nachdem das iPhone 7 nun mehrere Monate in Gebrauch war, gibt es eine Vielzahl an Rückmeldungen aus der Praxis: Ganz vermeiden lassen sich einige winzige Kratzer offenbar nicht, mit einer Schutzhülle kann man sie aber in Grenzen halten.

Vergrößern Das per Hülle geschützte iPhone dieses Nutzers blieb auch nach langer Nutzung ohne Schäden.

Eine Fülle an Fotos bietet beispielsweise ein längerer Thread bei Reddit. Ohne Schutzhülle ist ein iPhone offensichtlich schnell zerkratzt, wie mehrere Fotos belegen.

Vergrößern Bei diesem Kratz-Test sieht man, wie ein Kratzer auf dem spiegelnden Schwarz aussieht.

Fotos sind allerdings immer mit Vorsicht zu betrachten. Die Sichtbarkeit der Kratzer hängt nämlich sehr stark von Licht und Blickwinkel ab und die meisten Fotos haben schließlich den Zweck, die Kratzer deutlich zeigen.

Vergrößern Dieses iPhone wurde mangels Schutzhülle schnell zerkratzt.

Was jedenfalls feststeht: Ohne Hülle bekommt das Gerät schnell Kratzer. Diese sind nebenbei weniger schlimm als die Kratzer an alten Metall-iPods, erinnern eher an die Kratzer auf Aluminiumoberflächen.

Vergrößern Typische sind anscheinend kleinere Kratzer an den Seiten

Weit störender finden manche Nutzer außerdem die gute Sichtbarkeit von Fingerabdrücken, was durch die reflektierende Oberfläche bedingt ist. Auch ein völlig kratzerfreies iPhone ist fast nie ohne Fingerabrücke. Besonders empfindlich scheinen außerdem die Seiten zu sein, hier sollte man auf guten Schutz achten.