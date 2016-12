Vergrößern Werden Apple-iPhones künftig in Indien produziert? © Apple

Apple befindet sich aktuellen Gerüchten zufolge in Gesprächen mit der indischen Regierung über mögliche Produktionsstätte.

Apple könnte einen Teil seiner Smartphone-Produktion in Zukunft nach Indien verlegen. Das Wall Street Journal will aus brancheninternen Quellen von entsprechenden Verhandlungen mit der indischen Regierung erfahren haben.

Laut dem Wall Street Journal habe sich Apple im November in einem Brief an die indische Regierung gewandt. Darin habe der US-Konzern seine Produktionspläne für Indien dargelegt und um finanzielle Anreize gebeten. Weder die indische Regierung noch Apple wollten zu der Meldung bislang Stellung beziehen.

Produktionsstätten in Indien würden Apple bei der Eröffnung von Apple Stores im Land helfen. Der indische Markt birgt für den Konzern noch viel Potenzial. In Indien zeichnet Apple bislang lediglich für zwei Prozent der Smartphone-Verkäufe verantwortlich. Der indische Premierminister Narendra Modi will die Technik-Produktion in seinem Land ankurbeln. Dazu rief Modi im Juni die „Make in India“-Initiative ins Leben. Diese befreit ausländische Hersteller für drei Jahre von mehreren Auflagen.