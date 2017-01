Auto-Ladegerät mit drei Anschlüssen: Neue Version des Tizi Turbolader

Vergrößern Tizi Turbolader

Die Tizi Turbo 3x Black Premium Edition will als "Turbolader im Auto" und anderen Fahrzeugen bis zu drei Geräte flott aufladen.

Mit der sogenannten Premium-Edition als ”Style-Car Charger” veröffentlicht Equinux sein neuestes Ladegerät der Tizi Serie in einem Schwarz, das die Münchner als ”Vulkan Schwarz” bezeichnen. Die Tizi Turbo 3x Black Premium Edition mit 12V-Anschluss verspreche, auch farblich passend beispielsweise das iPhone 7 in Schwarz flott aufladen. Dies soll bis zu dreimal schneller als mit konventionellen USB-Ports funktionieren. Dazu ermittle die integrierte Tizi Auto Max Power-Schaltung den optimalen Ladestrom an allen drei Ports. iPhone, iPad oder Android-Phone sollen sich so immer mit maximaler Geschwindigkeit laden lassen, ”Intelligent USB Power Charger” nennt der Hersteller sein System.

Den maximalen Ladestrom gibt der Hersteller mit 7,2 Ampere an, die Leistung des Geräts betrage insgesamt 36 Watt. Dies reiche, um drei USB-Gadgets mit bis zu 2,4 Ampere gleichzeitig zu laden. Einsatzfähig ist das Ladegerät für jede der genormten Autobuchsen (auch als Zigarettenanzünder bekannt...), die man auch auf Yachten und in LKW findet: das Gerät unterstützt laut Hersteller 12-24 Volt KFZ-Buchsen.

Zu den weiteren Vorteilen gehöre eine Vibrations-Absorption durch ein extra gedämpftes Fixierungs-System sowie ein sicherer Energiefluss mittels optimiertem Massefeder-Konzept.

Im Lieferumfang sind außer dem Tizi Turbo 3x BLACK Premium Edition ein Quick Start Guide. Die Maße gibt der Hersteller mit 3,7 x 6,2 x 2,4 Zentimetern an, das Gewicht betrage 27 Gramm. Erhältlich ist der Tizi Turbolader ausschließlich im Internet entweder über den Online-Shop des Herstellers oder via Amazon.de zum Preis von derzeit jeweils 40 Euro.