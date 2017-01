DVB-T2 HD: 10 Fakten, die Sie wissen müssen

DVB-T2 bringt Fernsehen in HD-Qualität, Programmvielfalt gibt es allerdings nur gegen Gebühr. Alles zum Angebot, Sender, Betrieb am Mac und PC.

Die Übertragung des terrestrischen Fernsehens erhält dieses Jahr ein Update. Denn Ab Ende März 2017 wird man nur noch per DVB-T2 HD Fernsehen über die Antenne empfangen können. Das bisherige DVB-T-Signal wird dann abgeschaltet. Alte DVB-T-Geräte lassen sich dann nicht mehr weiterverwenden. DVB-T2 überträgt die Programme in Full-HD-Auflösung. Allerdings kostet das für den Empfang privater Sender extra.

Der Service freenet TV, der den HD-Empfang von privaten Sendern ermöglicht, startet am 1. Juli 2017 und wird 69 Euro pro Jahr kosten. Auf der Seite https://www.freenet.tv erfährt man, ob man an seinem Ort DVB-T2 empfangen kann und welche Fernsehprogramme dabei sind. Wir geben hier Antworten auf die wichtigsten zehn Fragen zu DVB-T2 HD:

Ab 29. März 2017 wird in den meisten Regionen Deutschlands das Signal für DVB-T abgeschaltet. Ein Empfang mit einem DVB-T-Empfänger ist ab dann nicht mehr möglich. In einigen Ballungsräumen des NDR-Sendegebiet, die schon mit DVB-T2 HD versorgt sind, kann man bis Ende Juni ARD (Das Erste), ZDF und NDR über DVB-T empfangen.

In Deutschland lässt sich ein DVB-T-Stick nur noch bis Ende März verwenden. Ab da ist der Empfang nur noch im Ausland möglich. In Österreich wird DVB-T beispielsweise ebenfalls abgeschaltet, oder ist es bereits (Wien, Niederösterreich, Nordburgenland). Bis Oktober 2017 wird auch dort DVB-T nicht mehr empfangbar sein. Die Schweiz plant ebenfalls einen Umstieg auf DVB-T2, dieser wird aber erst im November 2017 starten. Eine Liste mit Ländern, die DVB-T ausstrahlen, finden Sie auf Wikipedia.

Während Receiver, die an mit dem Fernseher verbindet, alle mit einem CI-Slot ausgestattet sind und somit auch das kostenpflichtige Programmangebot nutzen können, ist dies mit Mac- und Windowsrechnern nicht möglich. Am Mac/Windows lohnt sich ein TV-Stick mit DVB T2 daher nur, wenn man lediglich das öffentlich-rechtliche Programm empfangen möchte. Folgend eine Liste mit einer Auswahl von Receivern für Desktop-Rechner und Fernseher:

Die Sendekosten sind den Betreibern schlicht zu hoch, daher setzen sie auf die neueste Übertragungstechnik. Ähnlich ist es bei dem digitalen Radio DAB+, der Vorgänger DAB lässt sich ebenfalls nicht mehr empfangen.

Die Fernsehprogramme werden in Full-HD-Auflösung mit 50 Vollbildern pro Sekunde übertragen (1080p50). Für diese Datenmenge verwendet DVB-T2 HD den Codec H.265, der eine rund doppelt so hohe Übertragungsrate gegenüber seinem Vorgänger H.264 bietet, der von DVB-T genutzt wird.

Ja, DVB-T2 HD ist abwärtskompatibel zu DVB-T. Einen Nutzen davon hat man indes nur, wenn man in der Übergangszeit alle Programme empfangen möchte oder den Receiver auch in Ländern betreiben möchte, die noch das DVB-T-Signal senden.

Bis Ende März 2017 kann man über DVB-T2 neben ARD und ZDF die freenet-TV-Programme RTL, Pro 7, VOX und SAT 1 kostenlos empfangen, alle in HD-Qualität. Ab März 2017 kommen die freenet-TV-Angebote RTL II, Kabel 1, RTL Nitro, Super RTL, 7Maxx, Sixx, N-TV und Sat1 Gold dazu. Ab diesen Zeitpunkt lassen sich die privaten HD-Programme noch drei Monate kostenlos nutzen. Nach dem Ende dieser dreimonatigen Testphase, also Ende Juni 2017, wird der Empfang der privaten Sender kostenpflichtig.

Die Anzahl der empfangbaren Programme ist regional unterschiedlich. Offiziell kann man bis zu 40 Programme empfangen . Dabei sollen rund die Hälfte öffentlich-rechtliche Programme sein, die sich kostenlos empfangen lassen, und die andere Hälfte kostenpflichtige Programme. Ab Ende März werden es 21 kostenlose und 14 kostenpflichtige Programme sein.

Die Technik erlaubt es zwar, auch Radio über DVB-T2 zu empfangen. Dies wird in Deutschland allerdings nicht angeboten, da hierfür das digitale Radio DAB+ vorgesehen ist.

Ohne Zusatzkosten (abgesehen von den Fernsehgebühren) können Sie die Öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sowie die Ableger empfangen. Anders als bei DVB-S können Sie mit DVB-T2 keine Privatsender kostenlos in SD-Qualität empfangen können.



Nur die kostenlos empfangbaren Programme kann man derzeit mit einem DVB-T2-Stick am Mac empfangen. Denn für das kostenpflichtige Angebot von freenet TV brauchen Sie einen Empfänger mit CI-Slot für den Decoder. Das ist üblicher Weise auch an Windows-Rechnern der Fall. Lediglich freenet TV, der Betreiber des kostenpflichtigen Angebots, hat letztes Jahr auf der IFA einen Prototypen eines USB-Sticks für Windows-Rechner vorgestellt, der einen Decoder integriert hat ( siehe Macwelt-News ).

Kommentar: Wird sich DVB-T2 HD durchsetzen?

Equinux, Hersteller der Tizi-DVB-T-Empfänger, ist sehr skeptisch bezüglich der Zukunft von DVB-T2 HD. So gäbe es laut einer Umfrage bei seinen Kunden, die bereits einen DVB-T-Empfänger besitzen, kein Interesse an ein DVB-T2-Gerät. In Zukunft soll laut Einschätzung von Equinux dem Live-Stream über das Internet gehören. Das hat der Münchener Hersteller auf seinem Blog geschrieben.

Wir sehen die Zukunft von DVB-T2 HD nicht so schwarz. Denn die öffentlich-rechtlichen Sender haben den Auftrag, ihre Programme über ein terrestrisches Übertragungsmedium kostenlos den Zuschauern bereit zu stellen. Zudem ist vor allem das mobile Internet kein Broadcast-System. Das bedeutet, dass die Übertragungsrate sinkt, je mehr Zuschauer sich in einem Funknetz tummeln. Bei DVB-T2 HD dagegen bleibt die Übertragungsrate unabhängig der Empfänger stets gleich. Der Ausbau für DVB-T2 HD ist also auf dem Weg und noch in einer frühen Anfangsphase. Erst seit Ende Mai 2016 kann man in einigen Ballungsräumen DVB-T2 HD empfangen. Wo genau, zeigt diese Karte.

Wie bereits jetzt wird es auch in Zukunft mehrere Übertragungsarten für das Fernsehen geben. Streaming über das Internet hat nur einen Anteil daran. Laut des Digitalisierungsberichts von 2015 , bei dem DVB-T2 HD noch gar nicht berücksichtigt ist, haben fast doppelt so viele Zuschauer das Programm über DVB-T als über Internet-Streaming empfangen.



Wie sich DVB-T2 HD tatsächlich durchsetzen wird, zeigt sich erst in einem oder zwei Jahren. Dann wird das Angebot an Empfängern steigen, das momentan noch sehr übersichtlich ist. Der Wermutstropfen ist allerdings, das die privaten Sender über DVB-T2 HD nur kostenpflichtig empfangen werden können.