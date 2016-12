Das iPad im Jahr 2016: Zögerlicher Neustart

Vergrößern © Apple

Das iPad hat erneut ein durchwachsenes Jahr mit Verkaufsrückgängen hinter sich. 2017 sollte es einen Neustart geben.

Das Jahr 2010, verkündete Steve Jobs am 27. Januar vor nun bald sieben Jahren, werde zum Jahr des iPad. Und natürlich werde 2011 zum Jahr des iPad 2, sagte ein schon sichtlich von seiner Krankheit gezeichneter Apple-CEO am 2. März 2011. Apple hat seither das iPad auch weiterhin beinahe im Jahresrhythmus aktualisiert, aber nie mehr ein "Jahr des iPad x" ausgerufen. Man kann aber nicht sagen, Apple wäre nichts mehr eingefallen. Neben den schrittweisen Verbesserungen hinsichtlich Gewicht, Ausmaßen und Leistungsfähigkeit des tradierten iPad im 9,7-Zoll-Format führte Apple zunächst mit dem iPad Mini einen neuen Formfaktor ein, 7,9 Zoll. Im Herbst 2015 kam das iPad Pro mit 12 Zoll, im Frühjahr 2016 eine verkleinerte Fassung des iPad Pro mit den gewohnten 9,7 Zoll.

Retina-Display, Lightning-Schnittstelle, immer schnellere Prozessoren, zuletzt den Smart Connector und den Apple Pencil - womöglich ist das iPad mit der Zeit einfach ein wenig unübersichtlich geworden. Welches Mini wann im Angebot war und welche Techniken gleich alter 10-Zöller es an Bord hatte - das war nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Das Verwirrspiel geht auch noch weiter, denn warum hat das iPad Pro 9,7 Zoll ein Ambient-Light-Display, das ansonsten bis auf die Größe aber technisch gleiche 12.9-Zoll-Gerät keines? Warum funktioniert der Apple Pencil nur auf den Pros, aber nicht auf dem Air und auf dem Mini? Muss das mit den Namenszusätzen eigentlich sein, kann ein iPad nicht einfach iPad heißen oder definiert Apple mal eine klare Distinktionslinie neben dem Preis? Das Jahr 2017 sollte vielleicht das Jahr des Aufräumens im iPad-Segment werden.

Damit wäre schon einmal der erste Wunsch an Apple formuliert, wir hoffen ja, dass Cupertino das liest, bevor es vermutlich im März auf das nächste Special Event geht: Eine vereinheitlichte iPad-Reihe wäre gut. Also ein Pro mit Smart Connector, Apple-Pencil-Unterstützung, Ambient Light und dem jüngsten und schnellsten Prozessor in den drei Größen von etwa 13, 10 und 8 Zoll. Gerne können dann auch noch im kommenden Jahr die derzeit aktuellen Modelle der drei Baugrößen im Handel verbleiben, aber dann sollte mit der babylonischen Verwirrung allmählich Schluss sein. Das hat noch nie gut getan.

Apple wird nicht müde zu betonen, dass das iPad (Pro) mit seiner gnadenlosen Power schon heute in der Lage ist, das Notebook im Office abzulösen und wenn das Office nicht gerade ein Tonstudio oder ein Grafikbüro ist, in dem die Mitarbeiter maximale Prozessorleistung benötigen, mag das stimmen. Für die meisten Anwendungen gibt es Apps, die ihren Pendants auf dem Desktop in kaum noch etwas nachstehen - und doch stoßen sie immer wieder an ihre Schranken. Copy-and-paste ist erst mit iPhone-OS 3 (ja, so hieß das damals...), Multitasking gar erst seit iOS 4 auf das iPhone und das iPad gekommen und nach wie vor nicht gerade bequem in das System integriert, das nach wie vor ein Einzelbenutzersystem ist. Aber wenn das iPad das Notebook im Büro (und auch zu Hause) ersetzen soll, bräuchte es über kurz oder lang auch ein Mehrbenutzersystem - und sei es nur, um Office-Tätigkeiten vom Privatvergnügen besser zu trennen. Eine Art von Drag-and-drop könnte dem System auch nicht schaden. Zuletzt hatte Apple bei iOS ganz offensichtlich mehr Wert auf das iPhone gelegt, jetzt wäre wieder das iPad dran - vielleicht ja mit einer eigenen Iteration, die iOS 10.5 heißen könnte.

Auch beim Zubehör könnte das iPad Verbesserungen ertragen. Der Apple Pencil etwa könnte einen Schalter bekommen, mit dem er zum Radierer wird. Das Smart Keyboard ist zwar praktisch, da es bedeutend weniger Energie verbraucht, als es beim Anschluss einer Bluetooth-Tastatur passieren würde - mit dem derzeit erhältlichen Modell wird das iPad aber gewiss nicht zum wörtlichen Laptop, das man auch auf dem Schoß zum Schreiben benutzen würde. Und was ist überhaupt mit USB-C statt Lightning? Plötzlich eröffneten sich ganz andere Welten der Peripherie. Das Argument, dann würde das alte iPad ja nicht mehr auf die Soundanlage mit Lightning-Stecker passen, dürfte nur ein eher überschaubarer Kreis anbringen.

Apple hat also jede Menge Möglichkeiten, das Jahr 2017 wieder zu einem Jahr des iPad zu machen. Aber lesen Sie hier nochmals, was wir im Jahr 2016 alles über das iPad zu berichten wussten:

iPad Pro, Air, Mini – Welches iPad soll ich kaufen?

Wenn einfach nur "iPad" auf dem Einkaufszettel steht, bleibt die Frage offen, welches Modell es sein soll. Wir haben Antworten darauf .



iPad Pro 2017: Drei Größen und rahmenlos

Für 2017 plant Apple aber eine Komplettrenovierung des iPad - überfällig ist diese ja. Lesen Sie hier im Detail, wie das iPad von 217 aussehen könnte

iPad Pro 9,7 Zoll: Besser als iPad Air 2 und iPad Pro 12"

Das neue iPad Pro 9,7 Zoll überzeugt im Test. In manchen Aspekten ist es sogar besser als die größere Variante – das iPad Pro 12". Lesen Sie hier unseren Test...



Professionell schreiben mit dem iPad (Pro)

Von Anfang an hat Apple das iPad als Kreativwerkzeug für Schreiberlinge wie Schriftsteller, Autoren oder Journalisten vermarktet. Das ursprüngliche Keyboard-Dock gibt es zwar längst nicht mehr, dafür zahlreiche Apps und praktisches Zubehör, mit dem das Tablet zur nützlichen Schreibmaschine wird. Für Schriftsteller und Autoren reicht das völlig. Lesen Sie hier weiter...

Das iPad als Ersatz für das Macbook?

Steve Jobs war der Meinung, mit iPhone und iPad hätte die Post-PC-Ära begonnen, Tim Cook meint, das iPad werde über kurz oder lang den Desktop oder zumindest den Laptop ersetzen. Vieles ist seither passiert, Apps sind zu richtigen Anwendungen gewachsen und Zubehör lässt den einfachen Bildschirm mit Tastaturen und Stiften erweitern. Wir haben das Konzept im Jahr 2016 nochmals auf den Prüfstand gestellt.

Surface Pro 4 vs. iPad Pro – das ultimative Duell

Microsoft und Apple liefern sich einen spannenden Tablet-Zweikampf: Im Test vergleichen wir das iPad Pro mit dem Surface Pro 4.





Das iPad für Senioren einrichten

Viele Senioren entdecken derzeit das Internet als Quelle interessanter Informationen. Einzig: Ihnen fehlen oft die nötigen Computerkenntnisse. Ein iPad ist ideal, um die Silver Surfer sicher und wartungsarm ins Netz zu schicken. Mit einigen zusätzlichen Einstellungen und Apps optimieren Sie das Surferlebnis für die älteren Herrschaften. Lesen Sie hier weiter...

Sicher im Internet: iPad für Kinder einrichten

Sie wollen Ihr Kind mit dem iPad in das Internet lassen? Darauf sollten Sie beim Einrichten des Tablets achten - damit der Nachwuchs vom digitalen Zeitalter profitiert aber in keine Fallen tappt. So geht's...



Die besten Stifte für das iPad

Ein Stift hat einige Vorteile gegenüber dem Finger, möchte man ein iPad bedienen. Wir stellen hier ausgewählte Stifte und dafür geeignete Apps vor.

Mehr Speicherplatz für iPhone und iPad

Egal ob man in den Urlaub fährt und Filme für die Fahrt einpacken will oder unterwegs Fotos sichern möchte: Externe Speicherlösungen sind ideale Helfer. Finden Sie hier den Überblick...

Die besten Spiele für das iPad im App Store

Das iPad – die ideale mobile Spielekonsole. Für den Zeitvertrieb zwischendurch präsentieren wir hier die besten Spiele .

Mandala auf dem iPad: Ausmalen als Meditation

Genug vom Radau der Großstadt und dem Geblinke all der Bildschirme, die moderne Menschen umgeben? Greifen Sie doch zum Malbuch! Ausmalbücher für Erwachsene schaffen eine konzentrierte, entspannende Atmosphäre – und sind die Killer-Anwendung für alle iPad-Nutzer. Finden Sie hier zur Entspannung...



Die besten Wetter-Apps für das iPad

Auch in iOS 10 spendiert Apple dem iPad keine eigene Wetter-App. Zum Glück gibt es eine Reihe guter Alternativen



In elf Schritten zum schnelleren iPad

Ältere iPad-Modelle besitzen oft nicht mehr die Power, die sie einst hatten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie auch dem alten Gaul nochmal die Sporen geben.

13 coole Dinge, die Sie mit einem alten iPhone, iPad oder iPod Touch anstellen können

Das neue iPhone oder iPad ist gekauft und eingerichtet. Doch was tun mit dem alten iOS-Device, egal ob iPhone, iPad oder iPod Touch? Gerade ältere Geräte bringen kaum noch Geld auf dem Gebrauchtmarkt und zum Wegwerfen sind sie dann auch zu schade. Zum Glück gibt es einige coole Möglichkeiten, alten iOS-Geräten ein zweites Leben zu schenken.



iPad 1 – das kann das erste Apple-Tablet heute noch

Vergrößern Alle Jahresrückblicke haben wir in Special gepackt. Mehr dazu unter www.macwetl.de/plus

Bald sieben Jahre ist es her, dass Apple das erste iPad vorstellte. Einige Geräte sind immer noch in Betrieb.

Kompakt im Überblick: Alle hier verlinkten Artikel finden Sie in unserem Special zum Thema iPad 2016/2017 im Volltext zu lesen. Beziehen können Sie das Special über unsere App Macwelt Kiosk - Abonnenten von Macwelt Plus finden das Special unter der Adresse magazin.macwelt.de