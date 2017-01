Entwickler erhalten erste Beta von macOS 10.12.4

Vergrößern Eifrige Ingenieure werkeln weiter an Sierra © Fotolia.de, Trüffelpix / Apple

Schon einen Tag nach der Veröffentlichung des Wartungsupdates auf macOS 10.12.3 kommt die erste Beta für die nächste Sierra-Fassung, erst einmal nur für registrierte Entwickler.

Das neue Jahr hat mit der Veröffentlichung der dritten Unterversion von macOS 10.12 begonnen, neue Funktionen hat es praktisch nicht gegeben, dafür einige Bugfixes und Optimierungen . Apple schraubt die Drehzahl seiner OS-Entwicklung bis zur sommerlichen WWDC nicht herunter, sondern liefert gleich die erste Beta-Version für das nächste Wartungsupdate nach, zunächst nur für registrierte Entwickler. Das 1,4 GB große Update auf macOS 10.12.4 trägt die Versionsnummer 16E144f und ist registrierte Mitglieder der Apple Developer Connection (ADC) erhältlich. Anders als bisher gibt Apple dieses Mal sogar Bereiche an, auf denen besonderes Augenmerk gelegt wurde. Namentlich sind das Siri (die intelligente Stimme kann nun Cricket-Ergebnisse herausfinden) und neue Sprachunterstützungen. Daneben gibt es auch spannende Neuerungen, wie "Anzeigen, manipulieren und erstellen von PDFs mit systeminternen APIs", sowie einen neuen Nachtmodus à la F.lux. Damit färbt sich das Display zu späteren Tageszeiten etwas dunkler/orange, um die Augen zu schonen. Bekannt ist das von iOS, seit der Fassung 9.3, die vor gut einem Jahr herausgekommen ist. Der Hinweis auf die neue PDF-Schnittstelle ist auch sehr spannend, gab es dort doch besonders große Kritik von App-Herstellern. Was es genau damit auf sich hat müssen tiefere Tests noch zeigen. Die Aktualisierung lässt sich wie gewohnt via dem Mac App Store herunter laden. Mit diesem ist auch eine weitere Neuerung der nächsten Versionsrunde von macOS und iOS verbunden: Entwickler sollen dann Bewertungen und Kommentare zu ihren Programmen beantworten und unter Umständen auf anstehende Updates mit Bugfixes hinweisen können. In das Public-Beta-Programm wird Apple die erste Vorab-Version vermutlich noch in dieser Woche geben.