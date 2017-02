Die besten Gratis-Apps aus dem Mac App Store

WhatsApp Desktop WhatsApp funktioniert nur mit einem Smartphone. Wer aber auch mal längere Textnachrichten austauschen will, freut sich über ein echte Tastatur. Die Desktop-App von Whats App hilft hier weiter, sie synchronisiert sich lediglich mit den Chats auf dem Mobiltelefon, die Kopplung geschieht innerhalb von Sekundenbruchteilen über einen QR Code. Das iPhone muss aber in der Nähe sein, eine Stand-Alone-App ist WhatsApp Desktop also nicht. Dafür aber ungeheuer nützlich.