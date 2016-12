Insider-Infos: So entstand das Macbook Pro 2016

Vergrößern Macbook Pro. © Apple

"Aus Insider-Quellen" soll Bloomberg ziemlich viele Einzelheiten zur Mac-Entwicklung bei Apple erfahren haben.

Was Bloomberg von nicht näher bezeichneten "Mac-Insidern" erfahren haben will, klingt so gar nicht nach Apple. Denn den Vorwürfen zufolge hätte die Marketingabteilung bei den Entscheidungen über das Macbook Pro und das Macbook von 2016 jeweils die Oberhand gegenüber den Ingenieuren behalten. Für das Macbook Pro hätten diese nämlich ein Batteriedesign abseits des regulären rechteckigen Entwurfs gewünscht, wie beim Macbook sollte mehr Akku in das Gehäuse geschichtet werden. Das habe aber nicht so wie erwartet funktioniert, anstatt aber das Debut des Macbook Pro zu verschieben, habe das Marketing auf ein schon verworfenes Batteriedesign gepocht, um ja nicht die Weihnachtssaison zu verpassen.

Macbook Pro 2016 im Macwelt-Test



Beim Macbook-Update habe man ebenfalls den Entwicklern Steine in den Weg gelegt, die für die Version von 2016 gerne einen zweiten USB-Port und die Touch ID integriert hätten. Stattdessen gab es nur leichte Verbesserungen bei der Leistung und der Effizienz sowie die neue Farbe Roségold. Schon das Original hatte die Hardwareabteilung angeblich zur Verzweiflung gebracht. Das Marketing wollte unbedingt die leichtere der beiden als Prototyp vorliegenden Versionen, die Entwickler mussten daher zusätzlich Zeit aufwenden, um all die Komponenten unterbringen zu können. So erschien das Macbook 12 Zoll um mindestens sechs Monate gegenüber dem Zeitplan verzögert. Generell sei die Mac-Entwicklung in letzter Zeit geschwächt worden, zahlreiche wichtige Mitarbeiter hätten das Unternehmen verlassen. Die Treffen mit Design-Vorstand Jony Ive würden immer seltener, alles werde dem iPhone und dem iPad untergeordnet. Es gebe nicht mal mehr eine eigene Softwareabteilung für den Mac, die Entwicklung von macOS, iOS und anderer Derivate finde in einem großen gemeinsamen Team statt.