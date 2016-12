MacX Video Converter gratis - Download & Konvertieren von YouTube Videos - Anzeige

Vergrößern Kinderleicht und schnell Videos konvertieren, downloaden, aufnehmen, bearbeiten u.v.m © Digiarty

Kinderleicht und schnell Videos konvertieren, downloaden, aufnehmen, bearbeiten, etc. - Mit MacX Video Converter Pro kein Problem!

iPhone und iPad eignen sich vorzüglich dafür, Videos und Filme unterwegs anzuschauen. Bekommen Sie jedoch beim Abspielen von Videos manchmal die Fehlermeldung "Dieser Inhalt kann nicht wiedergegeben werden, da das Format nicht kompatibel ist"? Dies ist nichts Neues, da iPhone- und iPad-Geräte sowie Apple-TV, iTunes, iMovie, Final Cut Pro, etc. nur Videos mit bestimmten Formaten unterstützen. So ist ein Video Converter im Alltag immer ein Muss.



Egal ob Sie auf dem Mac Videos oder Musik konvertieren wollen, es steht Ihnen mit MacX Video Converter Pro ein hilfreiches und ebenso vielseitiges Toolkit zur Verfügung, mit dem sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Nutzer das Konvertieren von Videos auf eine komfortable Weise durchführen können. Dabei sind Bonus-Features inkl. YouTube Downloader, Screen Recorder, Slideshow Maker & Video Editor bereits integriert.



Weihnachtszeit ist Geschenkezeit! Dazu hat Digiarty (MacX DVD) mit uns eine große Giveaway-Aktion für Sie vorbereitet, bei der man ein wunderbares Freebie-Paket mit dem Allround MacX Video Converter Pro (täglich nur 1000 Gratis-Kopien!) und einem Extra-Überraschungsgeschenk in Form des MacX Media Trans finden kann. Seien Sie schnell und erhalten Sie jetzt Ihre Weihnachtsgeschenke!



Um an diesem Giveaway teilzunehmen, muss auf der Giveaway-Seite eine gültige E-Mail-Adresse eingetragen werden. Dann öffnet sich ein Popup-Fenster mit dem Download-Link und dem Lizenzcode. Gratis-Upgrades sind jedoch mit der Giveaway-Version nicht möglich. Demnach besteht der Unterschied zur Vollversion darin, dass das Giveaway kein gratis "Lifetime-Upgrade" unterstützt. Wer mit dem Programm zufrieden ist, kann die Chance nutzen, die Vollversion mit bis zu 78% Weihnachtsrabatt zu sichern .



Videos konvertieren, downloaden, und vieles mehr mit MacX Video Converter Pro



MacX Video Converter Pro macht das Konvertieren von Videos kinderleicht. Es ist ganz egal, um welches Format es sich beim importierten Video handelt. Der Video Converter unterstützt gängige Formate wie MP4, AVI, WMV, bis hin zu 8K, 4K, MKV, M2TS, etc. und vieles mehr, dass sich in ein gewünschte Format konvertieren lässt. Wenn Sie sich mit technischen Gegebenheiten nicht unnötig befassen möchten, sorgen die integrierten 350+ Geräteprofile dafür, dass die richtigen und passenden Einstellungen beim Konvertieren verwendet werden. Inklusive iPhone 7/7 Plus, iPad Mini 4, iPad Air 2, Apple TV 4, iTunes, iMovie, YouTube, etc. Dank der Unterstützung von mehreren Technologien, inkl. Intel QSV sowie Hyper-Threading, funktioniert das Ganze blitzschnell, ohne dabei Qualität zu verlieren.



Der MacX Video Converter Pro ist nicht nur ein Tool zum Konvertieren von Videos. Ein weiteres schönes Feature ist, dass der Converter auch als YouTube Downloader dienen kann, damit Sie Videos, Filme & Musik von YouTube, Vimeo, Dailymotion, Facebook und 300 weiteren Online-Webseiten herunterladen können. Fügen Sie einfach die gewünschte URL im entsprechenden Feld ein und wählen dann nach der automatischen Analyse ein Video aus der Liste aus. Mit nur einem Klick auf "Download" geht es mit dem Download-Vorgang los. Anschließend, lässt sich die heruntergeladene Datei in das passende Format konvertieren.



Darüber hinaus kann kann der Converter natürlich noch mehr. Sie können die weiteren, eingebauten Features nutzen, um eine Fotodiashow mit Hintergrundmusik zu erstellen und Bildschirmaktivität auf dem Mac aufzunehmen. Der Vorteil ist, dass dies eine wirksame All-in-One Lösung darstellt, um damit Videos zu bearbeiten: wie z.B. eine MP4-Datei zu komprimieren . Indem Sie Parameter einstellen oder Videos trimmen, schneiden, zusammenfügen sowie auch Wasserzeichen und Untertitel einfügen können.



MacX MediaTrans - Der beste Partner für MacX Video Converter Pro



Wollen Sie nach dem Konvertieren oder Downloaden die Videos vom Mac auf iPhone oder iPad übertragen? Wissen aber nicht so recht, wie Sie die Datenübertragung mit iTunes bewerkstelligen sollen? Dann lohnt sich ein Blick auf die iTunes Alternative MacX MediaTrans .



Wenn man erstmals MacX MediaTrans öffnet, überzeugt das Tool sofort mit der frischen und aufgeräumten Benutzeroberfläche sowie mit klaren Funktionsbezeichnungen. Ein praktischer Datenmanager, für iPhone, iPad und iPod, der weit über die Fähigkeiten von iTunes hinausgeht und hierbei mehr Flexibilität bei der Datenübertragung inkl. Fotos, Musik, Videos, Bücher, Klingeltönen sowie Sprachmemos, zwischen Mac und iPhone oder iPad bietet. Es ist besonders zu erwähnen, dass die Übertragung von hundert 4K-Fotos nach eigenem Test-Ergebnis nur acht Sekunden dauert. Als Option besteht auch die Möglichkeit, iPhone oder iPad als USB-Stick zu verwenden, damit Sie jeden Typ von Daten jederzeit mitnehmen können, sei es Word, Excel, PDF, DMG und vieles mehr.



Mini-Tutorial: Wie können Sie YouTube Videos downloaden und sie von Mac auf iPhone oder iPad übertragen

Vergrößern Wie könnt ihr YouTube Videos downloaden und sie vom Mac auf iPhone iPad übertragen © Digiarty

Schritt 1. Downloaden Sie zuerst Ihre Gratis-Kopie von der Aktions-Seite und installieren Sie dann das Programm. Nach einem Klick auf den Button "YouTube", gehen Sie zum Interface "YouTube Downloader". Fügen Sie eine Adresse ein und klicken dann auf den Button "Analysieren". Wie Sie sehen, steht eine Liste von Videos zur Auswahl. Wählen Sie dann einfach ein Video mit gewünschter Kombination von Auflösung, Größe, Codec und Format aus.



Schritt 2. Zielordner auswählen und "Automatisch zur Umwandlungsliste hinzufügen" ankreuzen. Mit einem Klick auf "Download Now" geht es mit dem Download von YouTube (Online) Videos los.



Schritt 3. Nach dem Download geht es dann zum Interface Video Converter. Zur Auswahl stehen neben spezifischen Video-/Audioformaten, auch diverse Geräteprofile, inklusive MP4, iPhone 7, iPad Pro, etc.



Schritt 4. Für unterschiedliche Profile stehen justierbare Parameter und Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung. Direkt nach einer Auswahl des Speicherorts kann es mit der Konvertierung losgehen.

Vergrößern Mithilfe von MacX MediaTrans die umgewandeltn Videos auf iPhone iPad ohne iTunes übertragen © Digiarty

Schritt 5. Zum Schluss können Sie mithilfe von MacX MediaTrans die umgewandelten Videos auf iPhone oder iPad ohne die Notwendigkeit von iTunes übertragen - schnell und einfach.



Fazit



MacX Video Converter Pro ist ein sehr benutzerfreundlicher und praktischer Video Converter für Mac, mit einem weiten Funktionsumfang. Dabei bietet das Programm ein aufgeräumtes Interface und eine einfache Navigation. So fühlt man sich während der Benutzung nie auf dem Holzweg. Jeder wird mit dem All-in-One Video Converter für Mac gut zurechtkommen.