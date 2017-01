Macwelt-Special: Tipps und Tricks

Mit frischem Wissen schwungvoll in das Jahr 2017 - Unsere Tipps und Ratgeber bringen Sie auf den aktuellen Stand.

Neues Jahr, neuer Schwung. Schon in der zweiten Januarhälfte erscheint uns so manches als alt, doch werden wir in diesem Jahr gewiss noch mit größeren Herausforderungen zu kämpfen haben als mit einer jahreszeitlich angebrachten Kältewelle.



So rücken wir in unserer Ratgebersammlung zunächst einmal die Themen Sicherheit und Privatsphäre in den Vordergrund. Anlass ist die Entscheidung des Entwicklers des Onion Browsers, seine Zugangssoftware zum Anonymisierungsnetzwerk Tor nun kostenlos anzubieten. Die eigene IP-Adresse zu verschleiern wird zwar gewiss nicht immer notwendig sein, aber immer öfter stellen wir uns die Frage, wie wir unsere Privatsphäre im Internet schützen können.

Insbesondere Werbetreibende wollen immer wissen, wo sich ihre Zielgruppe aufhält. Das ist nicht nur legitim, sondern auch für die Angesprochenen meist recht nützlich, denn passende Werbung stört weit weniger als die der Spamschleudern. Doch beim Tracking, also dem Verfolgen von Nutzern quer über alle Seiten, gehen manche Netzwerke zu weit und setzen Cookies, die man schwer wieder los wird. Wir zeigen, wie das geht, der Nebeneffekt: So werden Sie auch tendenziell unsichere Software wieder los...

In unseren weiteren Tipps für iOS lesen Sie in diesem Special noch unter anderem, wie Sie mehr aus den Systemeinstellungen herausholen und wie Sie Missverständnisse mit Emojis vermeiden können. ;-)

