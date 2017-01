Macwelt Special: Zehn Jahre iPhone

Lesen Sie heute in der neuen digitale Ausgabe der Macwelt: Zehn Jahre iPhone - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Smartphones.

Das iPhone wird zehn Jahre alt - und das für uns gleich dreimal. Da war der 9. Januar 2007, an dem Steve Jobs um 9.41 Uhr Ortszeit das iPhone aus der Hosentasche zog. Der 29. Juni des gleichen Jahres, als es in den USA endlich in den Handel kam. Und schließlich der 9. November, als es in Frankreich, Großbritannien und Deutschland Europa erreichte.

In unseren neuen Special haben wir nicht nur ein paar Meilensteine aus der iPhone-Historie zusammengestellt, sondern versuchen uns auch an einem Ausblick: Wie geht es weiter, insbesondere im Jahr 2017? Dazu stellen wir noch aktuelle iPhone-Tarife vor und geben Ihnen den ein oder anderen Ratgeber und Test zur Hand, dank derer die Freude an dem Smartphone, das die Welt der Informations- und Telekommunikationstechnik so nachhaltig veränderte, noch lange anhalten möge.

