Minecraft ist seit heute für Apple TV erhältlich

Der moderne Klassiker Minecraft kann ab sofort auch auf dem Apple TV gespielt werden.

Wer bislang Minecraft auf dem Fernseher genießen wollte, brauchte dafür eine Spielekonsole. Mit der heute erschienenen "Minecraft: Apple TV Edition" lässt sich der Baukasten auch über die Set-Top-Box von Apple nutzen. Leider reicht dafür eine bereits gekaufte Version für iPhone oder iPad nicht aus.

Die "Minecraft: Apple TV Edition" wird bei iTunes für knapp 20 Euro angeboten, umfasst für schnell entschlossene Käufer im Gegenzug aber bereits mehrere Zusatzpakete. So wurden drei Skin-Pakete (Holiday 2015, Town Folk, City Folk), drei Textur-Pakete (Plastic, Natural, Cartoon) sowie das 2016 Festive Mash-Up Pack integriert.

Zur Steuerung von Minecraft für Apple TV wird ein Controller mit MFi-Unterstützung vorausgesetzt. An Minecraft Realms ist die Ausgabe für Apple TV noch nicht angebunden. Auch Xbox Live steht noch nicht zur Verfügung. Diese beiden Funktionen will Entwickler Mojang in Kürze nachreichen .

