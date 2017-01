Vergrößern Der Motiv Ring ist ab März erhältlich. © Motiv

Hersteller Motiv präsentiert auf der CES 2017 in Las Vegas einen Fitnesstracker der am Finger getragen wird.

Mit dem Motiv Ring verlangert Hersteller Motiv den klassischen Fitnesstracker vom Handgelenk an den Finger. Das elegante Wearable ist wasserdicht und verfügt über einen Beschleunigungs- und einen Herzschlagsensor sowie eine LED. Per Bluetooth wird der Motiv Ring mit iOS verbunden und zeigt dort eine Auswertung der gesammelten Fitnessdaten. Die App teilt dem Nutzer außerdem mit, wie sich seine Aktivitäten auf seine Gesundheit auswirken und setzt ihm täglich ein neues Ziel.

Der Motiv Ring misst 8 Millimeter und wird zum Preis von 199 US-Dollar ab März ausgeliefert. Damit das Accessoire perfekt passt, verschickt der Hersteller ein Größen-Set, mit dem Käufer ihre Größe ermitteln können. Der Ring ist in den Farben Grau und Roségold erhältlich.

Motiv stattet seinen Fitnesstracker zudem mit nützlichen Features aus. So muss der Ring zur Synchronisation nur am Finger gedreht werden. Muss das Wearable nach fünf Tagen geladen werden, steht dafür ein magnetisches USB-Ladegerät in Form eines Schlüsselanhängers zu Verfügung.