Neues Special: Apple im Jahr 2017

Was wird uns als Apple-Kunden das Jahr 2017 bringen? Noch nur mehr vom gleichen, also nur ein Jahr 2016s? Oder doch spektakuläre Neuheiten? Wir wagen den Blick in die Glaskugel.

Prognosen sind dann besonders schwer, wenn sie mit der Zukunft zu tun haben, das wusste schon der Münchener Philosoph Karl Valentin vor beinahe hundert Jahren. Aber doch sei schon jetzt eine Voraussage gewagt: Das Jahr 2017 wird in vielerlei Hinsicht entscheidend, auch und gerade für Apple.

Aus Washington könnte das Unternehmen Gegenwind bekommen und gleichzeitig Unterstützung in kaum geahnter Weise. Die Wall Street indes wird skeptisch nach Kalifornien blicken und auf in Zukunft Gewinne versprechende Produkte und Services achten. Die Konkurrenz schläft nicht, insbesondere in Segmenten, in denen Produkte ausgereift und Märkte abgegrast sind. Und dann bekommt Apple womöglich plötzlich ein Problem mit seinem Image, wenn nun sogar der alte Rivale Microsoft als cool gilt und vorbildlich hinsichtlich Offenheit.



Wir wissen heute, am Ende der Weihnachtszeit 2016/17 auch nicht, wo Apple am Ende des gerade begonnenen Jahres stehen wird, ob Cupertino mit Innovationen überrascht oder einen Blick in die nähere Zukunft der Technikbranche gewährt. Wir wissen nur, dass wir stets ein Auge auf Apple halten und rechtzeitig, umfassend und einordnend über die jüngsten Begebenheiten berichten werden.



In diesem Special wagen wir dennoch einen kleinen Ausblick: Was wird aus dem Mac und welche Indizien bringen uns zu diesen Prognosen? Was wird aus den Betriebssystemen macOS und iOS die untrennbar mit ihrer Hardware verknüpft sind? In welche Richtung könnte sich Apple als Entertainmentagentur und -anbieter entwickeln? Was steckt noch in der Apple Watch und ihrem watchOS?



Wir wünschen viel Lesevergnügen - und legen Sie sich dieses Special ruhig auf Wiedervorlage für den Dezember 2017, wir sind selbst gespannt, wie klar uns die Glaskugel blicken lässt!

Das Special erhalten Sie am Freitag Nachmittag in unserer App Macwelt für iPhone und iPad für 1,99 Euro als In-App-Kauf. Abonnenten von Macwelt Plus können das Special ohne weitere Kosten von unserer Website laden.