Vergrößern Ninja Spinki Challenges bietet einen leichten Einstieg, ist aber schwer zu meistern. © Dong Nguyen

Ninja Spinki Challenges vereint sechs Genres in einem Spiel. Wie Flappy Birds ist der Titel schwer zu meistern.

Der Flappy-Birds-Erfinder Dong Nguyen hat heute eine neue Spiele-App veröffentlicht. "Ninja Spinki Challenges", so der Name, steht ab sofort kostenlos in Googles Play Store sowie in Apples App Store zum Download bereit.

Das Spiel vereint sechs Genres in einer Minispiel-Sammlung. In der Rolle eines angehenden Ninja gilt es, unterschiedliche Herausforderungen zu meistern. Die Challenges erfordern Geschick und Schnelligkeit, denn jede einzelne ist mit einem Zeitlimit versehen. Die Minispiele reichen von Ausweichmanövern bis hin zu Zielübungen mit Shuriken.

Wurde eine Challenge erfolgreich abgeschlossen, wird sie noch einmal in einem von insgesamt fünf höheren Schwierigkeitsgraden freigeschaltet. Ebenfalls enthalten ist ein Endlos-Modus ohne Zeitlimit. Nguyens Markenzeichen - präzise Touchscreen-Steuerung und ein hoher Schwierigkeitsgrad - finden sich auch in Ninja Spinki Challenges wieder.