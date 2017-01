Roland: Handtellergroßer Audiomischer für iPhones & Co.

Vergrößern Roland Go:Mixer © Roland

Für nur 100 US-Dollar bietet Audiohersteller Roland ein Mischgerät für Smartphones in Miniaturgröße, das bis zu fünf Geräte verbinden kann.

Der handtellergroße Audiomischer für iOS-Geräte Go:Mixer hat die Maße 9,5 x 9,5 Zentimeter bei einer Höhe von 2,8 Zentimetern und kann bis zu fünf externe Geräte miteinander verbinden. Dafür verwendet er diverse Anschlüsse, um Audioquellen in hoher Qualität aufzunehmen und etwa für Videos bereitzustellen, die man über sein Smartphone auf Youtube veröffentlichen will. So lassen sich ein Mikrofon, Musikinstrumente, Mediaplayer und andere externe Quellen, darunter auch die Angebote von IK Multimedia miteinander verbinden und über die Drehregler sowie passende Audio-Software miteinander mischen.

Über USB sendet der Go:Mixer ein Stereo-Audiosignal. Die Stromversorgung erfolgt über die angeschlossenen iPhones und anderen Geräte – Batterien oder Ladegeräte für den Go:Mixer sind nicht erforderlich. Auch Treiber sind nicht zu installieren, der Audiomischer soll direkt aus der Box heraus zur Verfügung stehen.

Eine interessante Option für Karaoke-Fans ist die Möglichkeit, einen Music Player anzuschließen und per Center-Cancel-Funktion die Lautstärke des Sängers oder der Sängerin in einem Stück so zu verringern, dass man gut selbst darüber singen kann.

Der Go:Mixer von Roland kostet wie erwähnt 100 US-Dollar – mit der Verfügbarkeit sieht es aber noch nicht so günstig aus. Einen Online-Shop für die Hardware gibt es bei Roland.com nicht – und die Umkreissuche für einen Händler vor Ort zeigt lediglich Shops an der Ostküste der USA an, vorwiegend Massachusetts, New Hampshire und nördlich davon. Andererseits ist es sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis auch hierzulande eine Bestellmöglichkeit existiert, etwa über Amazon.de. Roland verfügt in Deutschland und Österreich über ein dichtes Vertriebsnetz, so ist es zu erwarten, dass das Produkt ebenfalls bei den lokalen Handelspartnern zu kaufen ist.