Sicherheitsupdate für OS X 10.11.6

Apple entwickelt macOS Sierra weiter, aber auch die Vorgängerversion wird noch mit Sicherheitsupdates gepflegt.

Apple hat in der Nacht eine neue Fassung eines Sicherheitsupdates für OS X El Capitan nachgeschoben. Laut Hersteller behebe das Security Update 2016-003 ein Problem mit dem Kernel, welches dazu führen könne, dass der Mac ab und an nicht mehr reagiere. Das ursprüngliche Update hatte Apple bereits im Dezember veröffentlicht und nun eine neue Version auf seine Server gestellt. Wer noch nicht auf macOS Sierra aktualisiert hat, sollte das Update in jedem Fall installieren. Erhältlich ist es für Nutzer von OS X 10.11.6 über die Softwareaktualisierung des Mac App Store oder Apples Website.