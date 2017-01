Stacksocial: Bundle mit PDF- und Android-Tools für den Mac

Insbesondere Android-Anwender, die gleichwohl mit dem Mac arbeiten, aber auch PDF-Spezialisten und die Möglichkeit, gelöschte Daten auf dem Mac zu rekonstruieren, hat das aktuelle ”Pay what you want”-Bundle von Stacksocial im Blick. So läuft Data Recovery for Mac ab OS X 10.6 und soll gelöschte Dateien, auch Fotos oder Multimedia-Dateien, wiederherstellen können. Vergleichbares verspricht Lab.Fone for Android ab OS X 10.7 für mit dem Mac verbundene Android-Geräte.

PDF Converter Pro for Mac konvertiert PDFs in editierbare Formate wie Word, Text, Excel oder auch zu E-Pub und HTML. Dabei sollen die ursprüngliche Formatierung und Bilder weitgehend erhalten bleiben – Stapelverarbeitung wird ebenfalls unterstützt, die Voraussetzung ist Mac-OS X 10.6 oder höher.

Möchte man selbst hochwertige PDFs aus Dokumenten wie Word & Co. in Serie erstellen, hilft PDF Converter Pro for Mac, ebenfalls ab Mac-OS X 10.6. Die weiteren im Paket erhältlichen Mac-Programme sind auf der Anbietersite mit kurzer Beschreibung und den System-Mindestvoraussetzungen aufgelistet. Gemeinsam ist allen Mac-Apps im Bundle, dass sie von Entwickler Coolmuster stammen.

Um sämtliche acht Applikationen aus dem Angebot auf einen Schlag zu erhalten, muss man den aktuellen Durchschnittspreis überbieten, den bisherige Käufer erzielt haben. Dieser liegt derzeit klar unter zehn US-Dollar. Zahlt man weniger, zum Beispiel nur fünf US-Dollar, erhält man lediglich die ersten sechs Programme auf der Liste. Der Gesamtwert aller Coolmuster-Programme soll bei 392 US-Dollar liegen. Die Aktion läuft noch bis nächste Woche.