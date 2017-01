Xtorm Power-Hub: Siebenfach-Ladegerät mit USB-C

Vergrößern © Xtorm

Xtorm, Hersteller von mobilen Ladelösungen, stellt den Xtorm Vigor Power-Hub vor, mit dem sich an einer Steckdose sieben Geräte gleichzeitig aufgeladen lassen.

Der Xtorm Vigor Power-Hub bietet sich als Lösung an, um mehrere Mobilgeräte gleichzeitig an einer Stelle über eine Steckdose aufzuladen. Der integrierte Smart IC-Chip erkennt laut Hersteller, welche Geräte angeschlossen sind und verteilt den Strom automatisch so, dass der Ladeprozess effizient ablaufe.



Der Vigor Power Hub bietet demnach eine Kombination verschiedener Ladeoptionen. So sei es möglich, Mobilgeräte kabellos aufzuladen. Ferner können über den USB-C-Anschluss die aktuellen Macbook Pro und andere Laptops aufgeladen werden. Zusätzlich lädt der Vigor mittels des USB-Anschlusses mit Quick Charge 3.0-Technologie Mobilgeräte um bis zu 60 Prozent schneller auf als an einer Steckdose, verspricht der Anbieter.

Die Größe des Geräts liegt laut Hersteller bei 173 x 94 x 39 Millimeter, sein Gewicht beträgt demnach 330 Gramm. Im Lieferumfang finden sich außerdem ein Netzkabel und die Bedienungsanleitung.

Der empfohlene Verkaufspreis der XPD16 Xtorm Vigor Power-Hub beträgt 69 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Die Vigor Power-Hub ist ab Februar in mehreren (Online-)Geschäften und unter Xtorm.eu erhältlich. Xtorm gibt eine zweijährige Garantie auf seine Produkte sowie Helpdesk-Support auf unbegrenzte Zeit. Beim Hersteller lässt der Ladehub sich bereits jetzt vorbestellen.