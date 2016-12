iOS 10.2.1 – Wartungsupdate für iPhone und iPad

Vergrößern iOS 10.2.1 © Fotolia/ Fotomanufaktur JL

Die Entwickler und freiwillige Tester können nun das nächste Update mit der Folgenummer iOS 10.2.1 ausprobieren.

Update 21. Dezember 2016:

Fünf Tage sind gerade seit der Veröffentlichung der ersten Beta von iOS 10.2.1 vergangen. Nun steht die Nachfolger-Version, also Beta 2, den registrierten Entwicklern zur Verfügung. Auf einem iPhone nimmt die Installationsdatei nur 61 MB ein, die Folgenummer der zweiten Beta unterscheidet sich nur um fünf zu dem Vorgänger. Apple schreibt in den Ankündigungsnotizen nur über kleinere Fehler und Bugs, die behoben werden. Wie immer ist es davon auszugehen, dass in wenigen Tagen bzw. Stunden auch die registrierten Teilnehmer des öffentlichen Beta-Programms die neue Version erhalten.

Ursprüngliche Nachricht:



Erst einen Tag, nachdem registrierte Entwickler darauf Zugriff hatten, hat Apple für freiwillige Tester die erste Beta von iOS 10.2.1 veröffentlicht . Wie die Nummer vermuten lässt, wird dies wohl ein Wartungsupdate, das kleinere Fehler behebt und hier und da eine Lücke schließt. Größere Neuerungen erwarten wir dabei nicht. Dies wird wohl ebenfalls das letzte Update für iOS in diesem Jahr. Erfahrungsgemäß erscheinen die ersten Betaversionen in einem Zwei-Wochen-Turnus, der nächste Termin fällt jedoch zwischen den Jahren. Das Großteil der Belegschaft bei Apple dürfte dann im Urlaub sein, schließt doch der Anbieter das Portal iTunes Connect für zwei Wochen und nimmt keine neuen Apps an.

Die Veröffentlichungsnotizen weisen nur auf drei Fehler, die Apple bekannt sind und die dann mit der nächsten Version behoben werden. Zwei von diesen Fehlern werden die deutschen Kunden nicht betreffen, so lässt sich die neue TV-App nach der Löschung nicht wieder laden. Die App ist bis jetzt nur in den USA verfügbar. Die Kunden in Indien haben wohl Probleme mit Notrufen, dies soll auch behoben werden. Ein kleiner Bug ist ebenfalls in Spritekit gefunden, das ist die iOS-Schnittstelle, die in iOS für Animationen verantwortlich ist.