iOS 10.3 findet verlorene AirPods wieder

Die Wartungsupdates dieser Woche kamen ohne Neuheiten, für iOS 10.3 und macOS 10.12.4 kündigt Apple innovative Features an. So lassen sich verloren gegangene AirPods wieder aufspüren und Entwickler bekommen nun endlich die Möglichkeit, Rezensionen ihrer Apps direkt im (Mac) App Store zu beantworten.

Die AirPods halten nicht bei jedem fest in den Ohren , aber auch wer sie beim Sport nicht verliert, steckt doch in der Gefahr, sie zu verlegen. Mit iOS 10.3 wird ein neues Feature die Verlustängste reduzieren: Find my AirPods. Liegen die verlegten Ohrstecker in Bluetooth-Reichweite des iPhones oder eines anderen mit der gleichen AppleID verbundenen iOS-Gerätes, spielt die AirPods-Suche einen Ton ab. Gingen die AirPods nicht einfach nur verloren, sondern wurden sie "ausgeborgt" und stecken noch in den Gehörgängen des mehr oder minder legitimen Zweitnutzers, wird der Ton allmählich lauter - auch, bis es weh tut. Optional lässt sich der Klang in einem oder in beiden AirPods abspielen. Sind die AirPods entladen oder stecken ausgeschaltet in ihrem Case, nennt die App immerhin noch den letzten dokumentierten Aufenthaltsort der Ohrhörer. Die Funktion bekommt jedoch keine neue App, sondern wird in die iPhone-Suche integriert - mit der man ja auch seine iPads, iPods und Macs wieder aufspüren kann.



Während die Updates dieser Woche für Mac, iPhone, iPad, Apple und Apple TV keine neuen Funktionen brachten, soll sich nicht nur in iOS 10.3 etwas ändern, eine wesentliche Neuerung greift auch mit macOS 10.12.4. Für Entwickler wird Apple endlich einen wichtigen und schon lange geforderten Kanal zu den Nutzern öffnen: Musste man Rezensionen im (Mac) App Store bisher einfach hinnehmen, kann man als Anbieter einer App in Zukunft auf die Kritik der Anwender direkt antworten. So lässt sich bereits an der Antwort zur Bewertung erkennen, ob der Entwickler die Beschwerde ernst nimmt und einen vorhandenen Fehler mit einem Update ausbügeln konnte - bisher blieb derartige Kritik, auch wenn sie berechtigt war, einfach unkommentiert stehen, unabhängig von einer Reaktion des Anbieters. Wie genau das System funktionieren soll, hat Apple noch nicht gesagt.

In Apples Entwicklerprogramme Apple Developer Connection (ADC) registrierte Entwickler haben die ersten Betas von iOS 10.3 und macOS 10.12.4 bereits erhalten, für den Public-Beta-Test wird Apple die Updates in Kürze bereit stellen.