Die besten Spiele für das iPad im App Store

Vergrößern Mario rennt nun auch auf dem iPad

Das iPad – die ideale mobile Spielekonsole. Für den Zeitvertrieb zwischendurch präsentieren wir hier die besten Spiele.

Und unvermeidlich ist es (fast) Weihnachten geworden. Es gibt in der hoffentlich endlich wirklich stillen "staaden Zeit" gewiss wichtigeres, als sich mit dem iPad zu beschäftigen. Aber wenn man sich den ganzen Tag mit der Familie abgegeben hat, die Geschenke ausgepackt sind und der Bundespräsident seine Weihnachtsansprache gehalten hat, ist es vielleicht wirklich an der Zeit, sich mit dem womöglich neuen iPad ein wenig zurück zu ziehen. Was bietet sich da besser an, als eines der Spiele zu zocken, die uns in diesem Jahr begeistert haben?



Das iPad ist für Spiele bestens geeignet und nicht nur für Musik, Spielfilme, TV-Serien oder als Ersatz für die gedruckte Zeitung. Oder haben Sie Ihr Notebook ausrangiert und arbeiten nur noch mit mobilen Office-Apps? Vielleicht haben Sie aber auch Gefallen am iPad Pro in seinen beiden Größen 12,9 und 9,7 Zoll gefunden und möchten beim Zeichnen, Gestalten und Illustrieren nicht mehr auf den Apple Pencil verzichten.

Aber egal, was Sie gewissermaßen hauptberuflich mit dem iPad anfangen, es ist dank langer Akkulaufzeit und des großen Bildschirms bestens geeignet, um zwischendurch prima zu zocken. Zuhause auf dem Sofa, im Zug oder im Warteraum gibt es immer eine passende Spiele-App. Oft spielt man nur für einige Minuten und steckt es dann wieder weg, nur um kurze Zeit später wieder zum iPad zu greifen. So müssen auch die Spiele an diese Anforderungen und besonders an die Touchscreen-Steuerung angepasst sein. Es spielt im Übrigen keine Rolle, wie groß der Bildschirm ist, gute iPad-Spiele funktionieren gleichermaßen auf iPad Mini, iPad Air und iPad Pro .



In der folgenden Bildergalerie haben wir die Spiele aufgelistet, die uns immer wieder packen und von denen wir kaum genug bekommen können. Achtung, Suchtgefahr!

Was ein Spitzenspiel ausmacht

Ein richtig gutes iPad-Spiel muss mehrere Bedingungen erfüllen, um ganz vorne mit dabei zu. Am besten bringt dies die Phrase "leicht zu lernen – schwer zu meistern" auf den Punkt. Gelungene iPad-Spiele schrecken den Spieler nicht mit komplexen Tastenkombinationen ab und erfordern auch nicht viel Vorwissen und Übung.

Jeder soll damit zurechtkommen. Anschließend muss die Anspruchskurve aber ansteigen, damit man auch nach einiger Übung noch Spaß hat und sich immer wieder herausgefordert fühlt. Ganz besonders wichtig ist dabei die intuitive Steuerung. Hier wollen wir keine adaptierte Maus-, Joypad- oder Tastatursteuerung sehen.

Zum Glück gibt es einige Spiele, die diesen Spagat großartig schaffen, obwohl sie teilweise nicht einmal direkt für das iPad entworfen wurden. Bestes Beispiel ist hier " World of Goo ": Auf beinahe jeder Plattform war dies ein Hit, aber erst auf dem iPad passt die Steuerung wirklich perfekt zum Spiel. Auch PC-Spiele wie "Sim City" oder "Die Siedler" können auf dem iPad richtig gut funktionieren. Richtig perfekt sind aber nur die Spiele, die die Entwickler sich für das iPad ausgedacht haben.

Wischen, ziehen oder tippen wie bei Angry Birds, Flick Kick Football und Infinity Blade funktioniert perfekt und bedarf keiner abstrahierten PC-Steuerung mit virtuellen Tasten oder Reglern. Gerade solche Spiele sind es, die man immer wieder öffnet, um seinen Highscore vielleicht doch noch ein kleines bisschen in die Höhe treiben zu können.

Andere Spiele dagegen punkten einfach durch ihre Kreativität und die vielen originellen Einfälle der Entwickler. GTA Chinatown Wars ist zwar nichts für Kinder, hat aber so viel Abwechslung, Nebenmissionen und Minispiele, dass man Tage beschäftigt ist, die freie Spielwelt zu erkunden.

Weitere Hits gesucht

Kennen Sie weitere großartige Spiele, die jeder iPad-Gamer kennen und in seiner Sammlung haben sollte? Dann schreiben Sie uns einen Kommentar! Entweder direkt hier oder auf Facebook .