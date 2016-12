macOS 10.12.3 – Das sind die neuen Funktionen

Vergrößern Eifrige Ingenieure arbeiten fleißig an Sierra © Fotolia.de, Trüffelpix / Apple

Kaum ist das eine Wartungsupdate fertig, machen sich Apples Ingenieure fleißig an die nächste Version.

Update vom 22. Dezember:

Beta: Nun haben auch die Teilnehmer an Apples öffentlichem Beta-Programm die zweite Vorabversion von macOS 10.12.3 erhalten, einen Tag, nachdem registrierte Entwickler darauf Zugriff erhielten. Neue Funktionen bringt das Update nicht, stattdessen konzentriert sich Apple laut Release-Notes auf Verbesserung der Leistung und Stabilität des Systems.

Nach dem Apple die Aktualisierung 10.12.2 für macOS Sierra veröffentlicht hat, kommt noch am gleichen Tag das nächste Beta für Unterversion 3. macOS Sierra 10.12.3 trägt in der ersten Beta die Versionsummer 16D12b, und gibt sich wieder recht karg bei den Änderungsnotizen. Hat der Vorgänger erheblich am Akku gedreht, und die Besitzer des neuesten Macbook Pro aufatmen lassen, so wird es mit der nächsten Version wohl weitere Leistungsverbesserungen geben. Eigentlich unüblich für Apple, so kurz vor Weihnachten noch ein Beta heraus zu bringen. Anscheinend hat das letzte Macbook Pro aber noch erhebliche Probleme mit macOS Sierra gehabt, sodass hinter den gläsernen Türen in Cupertino fleißig Verbesserungen nachgeschoben werden. Wann die finale Fassung von macOS Sierra 10.12.3 erscheint, ist nicht bekannt. Aus der Vergangenheit lässt sich ablesen, dass meist fünf Unterversionen vorgestellt werden, und Mitte 2017 das neue macOS angekündigt wird. Daher erwarten wir die finale Fassung vom dritten Wartungsupdate dann gegen Ende Januar, Anfang Februar.