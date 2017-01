macOS 10.12.3 – Das sind die neuen Funktionen

Vergrößern Eifrige Ingenieure arbeiten fleißig an Sierra © Fotolia.de, Trüffelpix / Apple

Kaum ist das eine Wartungsupdate fertig, machen sich Apples Ingenieure fleißig an die nächste Version.

Energie sparen : In der vierten Beta des nächsten Sierra-Updates auf Version 10.12.3 hat Apple eine neue Funktion eingebaut. In der Batterieanzeige der Menüleiste erscheint ein neuer Punkt "Bildschirmhelligkeit" immer dann, wenn diese 80 Prozent des Maximums erreicht oder überschreitet. Klickt man darauf, stellt sich der Bildschirm auf einen Wert darunter ein, das soll die Akkulaufzeit von Mobilrechnern verlängern helfen. Das Menü ist auch dann aktiv, wenn die automatische Helligkeitsanpassung eingeschaltet ist. Zuletzt hatte Apple die Berechnung der Restlaufzeit aus diesem Menü entfernt, insbesondere beim neuen Macbook Pro hatte sie falsche Werte ausgegeben, die in der Regel deutlich niedriger waren, als sie aus der tatsächlichen Restladung und deren Verbrauch hätten folgen müssen.

Auch in Cupertino ist alles nach der Weihnachtspause wieder an der Arbeit, Apple veröffentlichte gestern zunächst für registrierte Entwickler die dritte Beat-Version von macOS 10.2.3. Über neue Funktionen ist weiterhin nichts bekannt, das Systemupdate wird vor allem Fehlerbereinigungen enthalten. Noch für heute dürfte auch mit einer Freigabe der dritten Beta für den öffentlichen Test zu rechnen sein.

Update vom 22. Dezember:

Beta: Nun haben auch die Teilnehmer an Apples öffentlichem Beta-Programm die zweite Vorabversion von macOS 10.12.3 erhalten, einen Tag, nachdem registrierte Entwickler darauf Zugriff erhielten. Neue Funktionen bringt das Update nicht, stattdessen konzentriert sich Apple laut Release-Notes auf Verbesserung der Leistung und Stabilität des Systems.

Ursprüngliche Nachricht vom 15. Dezember:



Nach dem Apple die Aktualisierung 10.12.2 für macOS Sierra veröffentlicht hat, kommt noch am gleichen Tag das nächste Beta für Unterversion 3. macOS Sierra 10.12.3 trägt in der ersten Beta die Versionsummer 16D12b, und gibt sich wieder recht karg bei den Änderungsnotizen. Hat der Vorgänger erheblich am Akku gedreht, und die Besitzer des neuesten Macbook Pro aufatmen lassen, so wird es mit der nächsten Version wohl weitere Leistungsverbesserungen geben. Eigentlich unüblich für Apple, so kurz vor Weihnachten noch ein Beta heraus zu bringen. Anscheinend hat das letzte Macbook Pro aber noch erhebliche Probleme mit macOS Sierra gehabt, sodass hinter den gläsernen Türen in Cupertino fleißig Verbesserungen nachgeschoben werden. Wann die finale Fassung von macOS Sierra 10.12.3 erscheint, ist nicht bekannt. Aus der Vergangenheit lässt sich ablesen, dass meist fünf Unterversionen vorgestellt werden, und Mitte 2017 das neue macOS angekündigt wird. Daher erwarten wir die finale Fassung vom dritten Wartungsupdate dann gegen Ende Januar, Anfang Februar.