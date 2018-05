10 Lizenzen von Disk Drill Pro (79€) zu gewinnen!

Disk Drill (Pro) ist bei Mac-Nutzern bekannt und beliebt: Die Freeware kann Daten retten, wenn die Festplatte mal streikt.

Vergrößern Disk Drill 3.5 © Clever Files

Zusammen mit dem Entwickler Clever Files verlosen wir heute zehn Lizenzen für das aktuelle Disk Drill Pro in der Version 3.5 im Wert von 89 US-Dollar oder 79 Euro pro Lizenz. Und so können Sie teilnehmen: Bitte füllen Sie das unten stehende Formular inklusive Ihrer E-Mail bis zum 30. Mai 2018 um 23:59 aus. Wir werden am kommenden Werktag die Liste der Teilnehmer auswerten und daraus per Zufallsprinzip zehn Personen aussuchen. Diese erhalten von uns eine Benachrichtigungs-Mail mit der Aktivierungsnummer.

Disk Drill Pro ist ein alter Bekannter auf den Macs: Kann doch bereits die kostenlose Version das Verzeichnis reparieren. Mit der Pro-Version kommen noch zusätzliche nützliche Funktionen dazu: Tiefen-Scan nach gelöschten Daten, eine Suche nach verlorenen Partitionen und vieles mehr.