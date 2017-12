12 Star Apps: Apps und Programme europäischer Entwickler deutlich günstiger

Für Mac und iOS gibt es bis zum 2. Januar eine ganze Reihe von Programmen und Apps deutlich günstiger. Der Rabatt geht teilweise bis 70 Prozent.

Auch in diesem Jahr gibt es das Angebot von 12 Star Apps. Diesmal sind insgesamt 23 Apps und Mac-Programme von verschiedenen europäischen Entwicklern bis zum 2. Januar 2018 im Umfang, teilweise um bis zu 70 Prozent reduziert. So gehört etwa die App Wohin? (Where To?) von Futuretap dazu, mit der sich beispielsweise Restaurants, Sehenswürdigkeiten und anderes mehr in der Umgebung über das iPhone finden lassen und die nun das iPhone X in der vollen Auflösung bis in die Ränder unterstützt – diese App kostet vergünstigt 99 Cent statt regulär 3,40 Euro. Ähnlich ist es mit iStop Motion für Trickfilmaufnahmen auf dem iPad von Boinx – hier zahlt man statt normalerweise 11 Euro im Angebotszeitraum lediglich 5,49 Euro. Weiter finden sich Programme wie Notebooks, Prizmo oder Money for iOS und auch für den Mac. Wie es auch Prizmo für macOS sowie weitere Programme für das Apple-Betriebssystem gibt, darunter GIF-ted (Filme zu animierten Gifs) oder Remote Buddy, mit dem sich über 100 Mac-Applikationen via unterstützten Fernbedienungen, darunter Apple Remote oder Logitech Harmony Smart und andere, fernsteuern lassen.

Alle Programme finden sich auf dieser Website mit kurzen englischen Beschreibungen, optionalen Unterteilungen nach Betriebssystem und Kategorien sowie Standardpreisen und reduzierten Gebühren bis Anfang nächsten Jahres.