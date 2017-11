3D-Sensor bald auch auf der iPhone-Rückseite?

Apple will künftigen iPhone offenbar einen rückseitig angebrachten 3D-Tiefensensor mit neuer Technik spendieren.

Vergrößern Der TrueDepth-Sensor im iPhone X erzeugt 30.000 Laserpunkte. © Apple

Einem Bericht von Bloomberg zufolge , arbeitet Apple an einem 3D-Tiefensensor für die Rückseite kommender iPhones. Die Technik soll demnach bis zum Jahr 2019 zur Marktreife gebracht werden. Der rückseitig verbaute 3D-Sensor wird sich aber voraussichtlich von dem im iPhone X verbauten True-Depth-Sensor unterscheiden. Er soll das Smartphone zum perfekten Gerät für Augmented-Reality-Anwendungen machen.

An der True-Depth-Kamera soll Apple aber weiterhin festhalten. Sie wird für die Gesichtserkennung Face ID benötigt und scannt das Gesicht des Nutzers mit 30.000 Laserpunkten ein. Der für die Rückseite geplante Sensor soll hingegen über die Laufzeit der verbauten Laserstrahlen errechnen können, wie weit entfernt sich Objekte befinden. Apple soll sich für die Fertigung des Bauteils bereits in Verhandlungen mit Infineon, Sony, STMicroelectronics und Panasonic befinden. Das mit iOS 11 eingeführte ARKit-Framework für Augmented Reality könnte von dem neuen Sensor auf der Rückseite profitieren, um virtuelle Objekte in die aufgenommenen Bilder zu integrieren. Die Fertigung des neuen Sensors soll im Vergleich zum True-Depth-Sensor ebenfalls viele Vorteile bieten. So müsse beim Einbau weniger auf die hundertprozentig korrekte Ausrichtung geachtet werden. Zudem könnte sich der rückseitig verbaute 3D-Sensor deutlich einfacher produzieren lassen.

iPhone X: Face ID, Kamera, Display im Macwelt-Test