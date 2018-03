5 Punkte, die Galaxy S9+ besser erledigt als iPhone X

Samsungs Galaxy S9 ist gewissermaßen der nächste Wettbewerber für das iPhone X. Kann das neue Handy mithalten?

Vergrößern iPhone X

Konkurrenz: Samsung geht mal wieder einen Schritt voran und bringt das Galaxy S9 und S9+ ein halbes Jahr vor dem iPhone X.2. Oder sind die Galaxies eher mit dem vor einem halben Jahr angekündigten iPhone X zu vergleichen? In jedem Fall hinkt der Vergleich ein wenig, nicht nur wegen des um gegenseitig versetzten Veröffentlichungstermins, es ist auch eine Systemfrage: Android oder iOS? Doch wagt es unser Macworld-Kollege Michael Simon, der Frage nachzugehen, wo die neuen Galaxies besser sein könnten als das iPhone X und womöglich dessen Nachfolger. Er findet immerhin fünf Punkte, die Samsung sehr gut gemacht hat.

Apps-Shortcuts

HD-Videos mit 240 fps

Mechanische Blende

3,5-mm-Buchse

Nutzer-Emojis

Da sind etwa die Shortcuts zu Apps über die Seite des Rahmens, mit den Galaxies könnte man Aufgaben schneller erledigt haben. Beeindruckend auch die 240 fps, mit der die Kameras Videos in HD aufzeichnen. Was das iPhone auch noch nicht hat, ist die mechanisch änderbare Blende von f/2.4 zu f/1.5. Wer's mag oder braucht, freut sich auch über die 3,5-mm-Buchse für den Klinkenstecker, eine interessante Spielerei und gewissermaßen die Antwort auf Apples Animji sind die Emoji, die die Samsung-Geräte aus den Fotos ihrer Nutzer erzeugen können. Aber jetzt ist ja wieder Apple am Zug, wir sind auf die Gegenantworten gespannt.