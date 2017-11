6,7 Zoll: So könnte das iPhone X Plus aussehen

Im nächsten Jahr könnte Apple neben dem iPhone X auch eine Plus-Version mit größeren Bildschirm anbieten.

Vergrößern So könnte das iPhone X Plus mit 6,7-Zoll-OLED-Bildschirm aussehen. © martinhajek.com

Das iPhone X ist erst seit wenigen Tagen im Handel, da spekulieren Apple-Fans schon über den Nachfolger. In schicken Renderbildern präsentiert der Grafiker Martin Hajek ein iPhone X Plus mit riesigem Bildschirm. Im direkten Vergleich mit dem iPhone X wirkt sein iPhone X Plus mit 6,7-Zoll-Bildschirm geradezu gigantisch. Abseits der Größe entspricht die Plus-Version in Sachen Design dem erhältlichen iPhone X von Apple.

Ganz abwegig ist die Idee eines iPhone X Plus nicht. Ein Report von KGI Securities geht davon aus, dass Apple im nächsten Jahr zwei iPhones mit OLED-Bildschirm präsentieren möchte. Dabei könnte es sich tatsächlich um eine noch größere Version des iPhone X handeln. Auch den kommenden iPads könnte Apple das Design des iPhone X verpassen. In Deutschland ist das iPhone X seit dem 3. November erhältlich. Ab dem 24. November will Apple sein High-End-Smartphone in insgesamt 70 Ländern weltweit anbieten. Inwieweit uns das iPhone X überzeugt hat, erfahren Sie im ausführlichen Testbericht zum bislang teuersten iPhone aller Zeiten. Das kleinste Modell mit 64 GB Speicher kostet hierzulande 1149 Euro.



