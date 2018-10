Adobe veröffentlicht Premiere Rush CC

Der Video-Editor vereint Elemente aus Premiere Pro, Audition und After Effects in einem Cross-Plattform-Tool.

Vergrößern Premiere Rush CC ist ab sofort erhältlich. © Adobe

Im Rahmen der Kreativ-Konferenz Adobe Max, die in dieser Woche in Los Angeles stattfindet, hat Adobe mit Premiere Rush CC einen neuen Video-Editor für Windows, MacOS und iOS veröffentlicht. Für Android soll das Tool im nächsten Jahr erscheinen.

Premiere Rush CC wurde in diesem Jahr als Project Rush gestartet. Der Video-Editor vereint Funktionen aus Adobe Premiere Pro , Audition und After Effects in einem Tool. Rush soll Nutzern ein einfaches und umfangreiches Videoschnitt-Tool an die Hand geben, das gleichzeitig auf mehreren Geräten genutzt werden kann. Wird der Videoschnitt beispielsweise auf einem iOS-Gerät begonnen, kann er per Sync-Funktion später am Windows-10-PC oder dem Mac fortgesetzt werden.

Premiere Rush CC beinhaltet einen bedienerfreundlichen Schnitt-Workflow, Motion Graphics Templates und eine automatische Optimierung für Social-Media-Inhalte. Premiere Rush ist als einzelnes Abo zusammen mit 100 GB Cloud-Speicher, Adobe Fonts, Adobe Portfolio und Adobe Spark zum Preis von 9,99 US-Dollar pro Monat erhältlich. Im Doppelpack mit Premiere Pro CC schlägt die Software mit 20,99 US-Dollar im Monat zu Buche. Im Creative-Cloud-Abo mit allen Apps ist Premiere Rush CC zusammen mit After Effects CC, Premiere Pro CC , Photoshop CC und Illustrator CC zum Monatspreis von 52,99 US-Dollar verfügbar.

