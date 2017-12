Advent 2017: Bezahlen mit Licht

Apple Pay ist immer noch nicht bei deutschen Banken angekommen, Papier und Plastik müssen noch auf die Ablösung warten.

„Bezahlen Sie einfach mit Ihrem guten Namen“, so oder so ähnlich bewerben diverse Kreditkartenunternehmen ihre Dienstleistungen. Ein bisschen mehr steckt da schon dahinter, den guten Ruf des Namens muss man bei Bank und Mastercard, Amex oder Visa ja erst bestätigen und darf ihn mit mangelnder Bonität nicht riskieren. Sonst funktioniert das nicht mehr, unter Vorlage eines Stückchens Plastik mit Magnetstreifen Waren und Dienstleistungen zu erhalten. Wobei: Dass die Menschen seit langen Zeiten auf Papier und Metall, das höherwertiger aussieht, als es ist, tatsächlich vertrauen, ist immer noch ein großes Rätsel, vor dem man einigermaßen fassungslos steht, wenn man mal genauer darüber nachdenkt.



Künftig bezahlen wir aber nicht mehr mit toten Bäumen oder Leinen, Kupfer und Messing oder Kunststoff, sondern mit Licht. Naja, so ähnlich. Und wann genau Apple nun endlich sein drahtloses, digitales Bezahlsystem Apple Pay nach Deutschland bringt, wissen wir auch nicht.

Licht spielt hier natürlich nicht die alleinige Rolle, aber eine wichtige an der entscheidenden Stelle. Denn Daten über den Bezahlenden und den zu entrichtenden Betrag werden von iPhone oder Apple Watch zum Bezahlterminal per Kurzstreckenfunk übertragen, der Near Field Communication oder kurz NFC.



Hierbei handelt es sich um Licht respektive elektromagnetische Strahlung der Frequenz von 13,56 Megahertz. Das entspricht nun einer Wellenlänge von über 22 Metern. Bedenkt man, dass NFC nur auf sehr kurze Strecken funktionieren soll, sieht man, dass man nicht einmal einen halbe, geschweige denn einen ganzen Wellenzug benötigt, um die Informationen zu übertragen.



Sender und Detektor ähneln in diesen Größenordnungen auch mehr den vom Radio bekannten Bauteilen als einer optischen Apparatur. Sogar ähneln NFC-Apparaturen mehr noch den Induktionsspulen, wie sie nun in iPhone 8/Plus/X eingebaut sind, um drahtloses Laden nach dem Qi-Standard zu ermöglichen. Was Licht nicht alles bedeuten kann!



Anders als Bluetooth, das bei einer Frequenz um die 2,4 GHz (12,5 Zentimer Wellenlänge) arbeitet, überträgt NFC keine größeren Datenmengen, der Durchsatz von maximal 424 kBit/s ist dafür zu gering. Doch setzen einige Kopfhörerhersteller auf die Vorteile des Standards, wenn es etwa darum geht, Geräte miteinander zu koppeln. Das geht schneller und unkomplizierter. Apple sieht einen derartigen Einsatz für den in iPhones verbauten NFC-Chip aber nicht vor, dieser darf einzig und allein für Apple Pay zum Einsatz kommen – Sicherheitsgründe. Mal sehen, vielleicht wird es im Jahr 2018 dann doch etwas mit dem Bezahlen mit sehr langwelligem Licht.



Die heutige Frage: Apple Pay ist längst in Europa angekommen, wenn auch nicht überall. Welches Land muss außer Deutschland noch auf das Bezahlen per Apple Pay warten?





Österreich Schweiz Dänemark

Wenn Sie die Antwort wissen, tragen Sie diese mitsamt Ihrer Adresse und E-Mail in das Gewinnspielformular ein, das heute bis 23.59 Uhr geöffnet hat . ( Alternativer Link für mobile Nutzer ). Unter den Einsendern der richtigen Antworten verlosen wir:

Mophie Juice Pack Air

Die Akkus unserer Smartphones haben alle das gleiche Problem: Sie sind zur Unzeit leer. Etwas mehr Nutzungszeit gewinnt man mit einer Akkuhülle wie der von Mophie. Das Juice Pack Air liefert nicht nur eine weitere komplette Ladung für das iPhone, sondern sieht auch noch elegant aus und schützt vor Stürzen. Auch ältere iPhones (bis Generation 7) lassen sich damit auf einer Qi-Ladestation auftanken - so wird der Ladevorgang höchst unkompliziert.