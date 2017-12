Advent 2017: Fröhliche Weihnachten!

Unsere adventliche Reise von einem Licht zum anderen nimmt ihr Ende. Es zählen nur noch die Lichter am Weihnachtsbaum.

Nun ist es also geschafft: Der Advent geht in die Weihnachtszeit über, die noch bis zum 6. Januar dauert. In den zurückliegenden dreieinhalb Wochen haben wir uns mit allerlei Lichtphänomenen beschäftigt und dabei nur einen kleinen Teil der Natur beschrieben. Es gäbe noch so viel zu erzählen. Etwa über die Fraunhoferlinien im Spektrum der Sonne und anderen Sternen, wie sie entstehen und was sie über das Licht weit entfernter Galaxien aussagen können. Oder über den Zusammenhang von Farbe und Leuchtkraft der Sterne und wie man daraus auf deren Entfernung schließen kann. Das extrem helle Licht von Supernovae genannten Sternexplosionen und ihrer Gammastrahlung, auch nur eine Art von Licht mit einem speziellen Entstehungsort. Schwarze Löcher sind ja auch recht interessant und wie sie das Licht festhalten und verbiegen. Die Dunkle Materie erst, die sich nur über gravitative Wechselwirkung bemerkbar macht und keinerlei Licht sehen lässt.

Antwort vom 23. Dezember Alle drei gestern genannten Schauspielerinnen sind hoch talentiert, gut aussehend und mit wunderbaren Stimmen gesegnet. „She“ gesprochen hat aber nur eine: Die unvergleichliche Scarlett Johansson.

Aber auch über technische Anwendungen auf der Erde könnte man noch viel erzählen. Über den Laser, seine Wirkungsweise und seine Einsatzzwecke. Über den Unterschied von Licht und Materie oder eher Kraft und Materie und dem Licht als eine von nur vier Grundkräften – die Gravitation hatten wir in der Folge vom 10. Dezember ja nur gestreift.



Der Stern von Bethlehem ist auch so eine Sache, spätestens seit der Renaissance wird er in der Regel als Komet dargestellt, vermutlich seit dem der nach Edmond Halley benannte mal wieder seine Aufwartung machte. Nur kann er rund um Christi Geburt, etwa in den Jahren sieben bis vor nicht der Anlass für die Reise der Weisen aus dem Morgenland gewesen sein. Das war vermutlich eine mehrfache Konjunktion von Jupiter und Saturn. Die Frage wäre aber auch noch zu klären: Woher kommt das Licht, das Kometen ausstrahlen?



Aber lassen wir das, wir haben im zurückliegenden Jahr uns oft genug die Köpfe zerbrochen, jetzt ist die Zeit der Entspannung angebrochen. Erfreuen wir uns einfach nur an den Lichtern am Weihnachtsbaum egal, ob diese von Kerzen, Glühlampen oder LEDs kommen. Laser werden Sie vermutlich nicht montiert haben.



Wir wünschen Ihnen ein Frohes Fest, besinnliche Weihnachten und ein gutes und gesundes neues Jahr. In dem wird uns gewiss auch wieder das ein oder andere Licht aufgehen.



Die heutige Frage: Ist gar keine Quizfrage. Es ist ja Weihnachten. Wir wollen nur von Ihnen wissen, wie Ihnen der Adventskalender 2017 gefallen hat.





Wunderschön! Ich habe mich prächtig unterhalten und auch wieder etwas gelernt. Die Preise waren top! Naja, die Preise waren ja ganz okay, aber hätten diese komplizierten Geschichten wirklich sein müssen? Ja, is’ denn heut’ scho’ Weihnachten?

