Advent 2017: Ohne Licht, aber nicht ohne Zugang

Bedienungshilfen erleichtern auch Gesunden den Zugang zum iPhone. Umso wichtiger sind sie für körperlich Eingeschränkte.

Das iPhone hat die Beziehung Mensch-Maschine völlig neu definiert. Programme sind endlich zum Anfassen, was man vom Computer will und es ihm durch Wischgesten oder Sprachbefehle begreiflich gemacht hat, ist sofort auf dem Bildschirm zu sehen. Wie überhaupt das iPhone ein Augenschmaus ist und die Bilder immer schärfer, heller, kontrastreicher werden.

Davon hat aber nicht jeder etwas. Nach Schätzungen des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes leben etwa 155.000 blinde und eine weitere halbe Million Sehbehinderte Menschen in Deutschland. Manche denken vielleicht, das sei ein so geringer Teil der Einwohner, dass es sich nicht lohnt, sein Business an sie anzupassen. Gut, dass Apple eben nicht so denkt und Barrierefreiheit im Allgemeinen und für Blinde im Besonderen groß schreibt.

Das beschränkt sich nicht nur darin, dass sich das iPhone seit jeher auch so gut anfühlt, wie es aussieht: Nicht nur Augenschmaus, sondern auch Handschmeichler. Weit wichtiger ist, dass es sich auch für körperlich eingeschränkte Menschen uneingeschränkt nutzen lässt. Die Bedienungshilfen sind so tief im System verankert, dass keine Wünsche offen bleiben.

Vielleicht ist aber das iPhone auch deshalb für ein Leben ohne Licht so gut geeignet, weil es eben auf das Wesentliche reduziert ist. Keine Dutzende von Knöpfen, die sich alle gleich anfühlen, wie etwa auf der Fernbedienung der Stereoanlage. In den Apps keine hunderten von Menüpunkten, die VoiceOver erst einmal lange vorlesen muss, bis man zum Ziel gelangt ist. Dennoch fehlt es nicht an Schnittstellen, eine Braille-Zeile ist per Bluetooth schnell angeschlossen.

Auch mit leichten Sehfehlern, wie man sie gerne auch in zunehmenden Alter bekommt, ist die Nutzung des iPhone ein Vergnügen. Eine Lupe vergrößert Schriften und Teilansichten, wenn der Arm wieder zu lange wird. Oder es lassen sich Farben invertieren. Mit der Farbbalance des Bildschirms spielt der Modus Night Shift – davon profitieren auch gesunde und junge Augen, wenn das Licht gegen Abend wärmer wird und nicht mehr so grell blau erscheint.

Siri schließlich senkt die letzten Barrieren, das iPhone lässt sich dank der Sprachsteuerung auch völlig blind und sogar ohne Bewegung der Finger nutzen. Für manche Antworten ist die Bildschirmausgabe zwar wichtig, unterbleibt sinnvollerweise aber etwa auch bei Normalsichtigen, wenn sie besser auf die Straße als auf den Monitor schauen sollte.

