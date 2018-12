Adventskalender 02: Come Together - The Beatles

Noch vor Bob Dylan übten die Beatles einen wichtigen Einfluss auf die Firma Apple aus - und gaben ihr unfreiwillig den Namen.

Wie schon im Falle Bob Dylans fällt uns die Auswahl eines Beatles-Songs für den klingenden Adventskalender schwer, zu umfangreich ist das Gesamtwerk. Auch das zweite Kriterium „Muss mit Apple zu tun haben“ hilft hier nicht weiter, denn streng genommen gilt das für alle Beatles-Songs. Denn der Computerhersteller Apple aus Kalifornien hat seinen Namen den Fab Four aus Liverpool zu verdanken, wie Steve Jobs erst kurz vor seinem Tod einräumte. Denn natürlich waren die Beatles für die an Elektronik interessierten kalifornischen Hippies Steve Jobs und Steve Wozniak in den Siebzigern eine stete Quelle der Inspiration und als sie einen Namen für ihr Unternehmen suchten, landeten sie bei dem der Plattenfirma der Band: Apple Records.

Für das Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich wurde das gleich benannte aus den Vereinigten Staaten mit dessen gestiegener Bedeutung zu einer echten Bedrohung, so reichten britische Anwälte auch schnell Klage gegen den Newcomer ein. Und bekamen Recht, der sich in einer Zusicherung der Computerschrauber manifestierte, nie in das Musikgeschäft einzusteigen. Darunter verstand Apple Corps. aus England aber auch Rechner, mit denen man Musik aufnehmen und abspielen konnte - und klagte erneut.



Als dann Apple mit dem iPod und dem iTunes Music Store auch noch Lösungen für Konsumenten und Produzenten brachte, eskalierte der transatlantische Streit erneut. Beatles-Songs zum Download? Niemals! Na ja, fast. Im Jahr 2005 einigten sich die Streithähne auf einen Vergleich, im November 2010 veröffentlichte Apple endlich den Beatles-Gesamtkatalog im iTunes Store. Fünf Jahre später dauerte es nicht ganz so lang, bis es die Fab Four im Streaming-Angebot von Apple Music zu hören gab, das war ein gutes halbes Jahr nach dessen Start zu Weihnachten 2015 der Fall. Apple Inc. und Apple Corps., endlich zusammen gekommen. Come together!





