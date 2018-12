Adventskalender 03: Life in Technicolor II

Coldplay, immer wieder Coldplay. Dabei spielte Apple die Songs der Band von Chris Martin gar nicht mal so oft.

In diesem Jahr hat uns Apple gleich mit vier Keynotes verwöhnt. Im März zeigte Tim Cook an einer High School in Chicago das neue iPad, das nun auch mit dem Apple Pencil umgehen kann. Im Juni drehte sich die Eröffnungsveranstaltung der WWDC allein um Software, um wichtige Neuerungen für iOS, macOS, watchOS und tvOS. Mitte September schließlich die vielleicht wichtigste Veranstaltung, die neue iPhones und die Apple Watch Series 4 brachte. Und im Oktober noch ein Nachschlag mit neuen iPad Pro, Mac Mini, Macbook Air und der zweiten Apple-Pencil-Generation.

Auflösung der Frage von gestern Auch in Zeiten des Streaming gibt es gute Gründe für den Kauf von Tonträgern und/oder Downloads, und wenn es zum Verschenken ist. 149,99 Euro sind für alle 13 Studioalben der Beatles und jede Menge Bonusmaterial echt nicht viel - und vermutlich als digitales Paket etwas handlicher als auf CD.

Für die eingeladenen Gäste im Saal und das Publikum draußen vor den Empfangsgeräten läuft vor Beginn der Veranstaltung immer Musik. Manchmal hat sie mit dem Thema der Keynote zu tun, meist aber nicht. Gefühlt läuft da aber immer das Gleiche: Coldplay und U2. Und da Coldplay versucht, so zu klingen wie U2, und sich U2 den Sound von Coldplay abkupfert, ist das Publikum schon vor Beginn der Veranstaltung eingeschlafen und Apple kann ihnen alles als revolutionäre Neuerung verkaufen.



Aber wie es mit den gefühlten Wahrheiten nun mal so ist: Macht man den Reality-Check, fallen sie in sich zusammen. U2 waren nur einmal Gast auf der Keynotebühne (dazu haben wir morgen ein eigenes Kapitel) und auch Coldplay liefen nur dreimal, zumindest im offiziellen Bühnenprogramm - in der Warteschleifenmusik vor dem Auftritt des Apple-CEO war das etwas öfter der Fall gewesen sein. Aber Apple ließ eben nicht immer Coldplay vom Band spielen. Die Idee, sein eigenes Radio Beats One vor dem Start einer Keynote als Gegenprogramm zu spielen, hatte Apple bisher zwar nur einmal, doch auch so ist die Musik vor der Show mittlerweile alles andere als Coldplay artig.

Auf die Gefahr hin, dass Sie jetzt auf gleich den Adventskalender verlassen und nie wieder kommen: Mir gefällt Coldplay. Life in Technicolor II ist auch ein wunderbares Stück, um eine Show einzuleiten, vor allem, wenn es die letzte ihrer Art ist. Das war bei der MacWorld Expo 2009 der Fall, Apple hatte bereits zuvor angekündigt, nicht mehr zur Messe zu kommen: „We don’t believe in tradeshows“. Aber auch so war die Show nicht gerade die Beste, Steve Jobs hatte sich in den Krankenstand verabschiedet, zu einer letztlich lebensverlängernden Lebertransplantation, wie man erst viel später erfuhr. Coldplay war seither nicht mehr auf einer Keynote zu sehen und zu hören, in Ungnade gefallen sind Chris Martin und Kollegen nicht, immerhin hatte es 2014 das Album „Ghost Stories“ als exklusiven Vorabstream in iTunes gegeben - ein Jahr vor dem Start von Apple Music.



Um Chris Martin dreht sich aber die Frage für heute, denn es gibt noch eine Besonderheit um ihn und Cupertino. Welche?





