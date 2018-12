Adventskalender 05: One Week - Barenaked Ladies

Apple hat die Welt der Musik nicht nur einmal auf den Kopf gestellt. Dabei kam Cupertino erst sehr spät zum CD-Brenner.

Auflösung der Frage von gestern U2 auf dem Bash? Nur mit Material aus den Achtzigern? Wow, da wären wir gerne dabei gewesen. Waren wir aber nicht - U2 natürlich auch nicht. Es gab von Apple auch keine Entschädigung in Form eines iTunes-Gutscheines oder dergleichen, Schaden ist ja keinem entstanden, der das Geschenk verschmähte. Aber Apple hatte es ermöglicht, den Artikel „Songs of Innocence“ aus seiner Einkaufsliste und der iTunes-Mediathek komplett zu entfernen, das war ohne Präzedenz.

Heute geht es um noch so ein Musikgeschenk Apples. Dieses hatte keinerlei Shitstorm nach sich gezogen und nicht nur, weil es zu der Zeit das Wort Shitstorm noch gar nicht gegeben hatte. Im Januar 2001 hatte Apple endlich den ersten CD-Brenner für seine Rechner vorgestellt - und keine halben Sachen gemacht. Denn die Hardware konnte nicht nur CDs brennen und DVDs lesen, sondern optional diese auch brennen - Superdrive nannte Apple das.



Die Brennfunktion war in das System integriert - und in Software, die damit etwas anfangen konnte. Wie das eben an jenem 9. Januar 2001 vorgestellte Programm iTunes, das Apple als Soundjam eingekauft und beinahe als iMusic herausgebracht hatte - Steve Jobs rutschte der Begriff bei der Präsentation einmal heraus.



Brenner waren zunächst dem neuen Powerbook mit Titangehäuse (TiBook) und den Mac Pro vorbehalten, erst einen Monat später kamen auch iMacs mit Brenner - wenn auch in zweifelhaften Farben (Dalmatian Blue, Flotter Power). Die Kampagne „Rip. Mix. Burn.“ ging an den Start und erklärte, was man mit iTunes und einem Brenner anfange könnte. Nämlich die Musik, die man auf CD hatte, bequem auf den Rechner zu spielen und in einer neuen Kompilation auch wieder auszugeben. Aus dem Mix-Tape war die selbst gebrannte CD geworden.



Die Musikindustrie tobte und bezichtige Apple, der Piraterie Vorschub zu leisten. Dabei war eben nie die Rede davon, Musik aus illegalen Downloads zu mixen und zu brennen, sondern von einmal gekauften CDs. Legale Bezugsquellen für Musikdateien gab es im Internet noch nicht.



Damit der Start in die neue Ära des Musikmixens aber leichter gelingt, legte Apple in den Jahren 2001 und 2002 jedem neu gekauften Mac nicht nur iTunes als vorinstallierte Software bei, sondern auch gleich ein „Mixtape“ - das man sich dann auch gleich auf den iPod spielen konnte, der ja Ende 2001 herauskam.



Wer bei Apple den Tunes-Sampler zusammenstellte, entzieht sich unserer Kenntnis. Da waren aber etliche interessante Stücke mit dabei und Bands, die man neu entdeckte. Wilco etwa. Oder die Barenaked Ladies mit ihrem „One Week“. Dieser Song läuft auch zum Ende des Films American Pie, in dem es gewissermaßen auch um Apple geht. Na ja, um einen zweckentfremdeten Apfel-Kuchen. Der Film ist zum Klassiker geworden, den Song der Barenaked Ladies haben wir nach wie vor in unserer iTunes-Mediathek, ebenso wie die anderen Titel dieses ersten Tunes-Samplers, den Apple an seine Kunden verschenkt hatte.

Die Frage heute dreht sich aber nicht um die Band aus Ontario, Kanada, sondern um den Werbespot zur Kampagne „Rip. Mix. Burn.“ In diesem haben die auf eine Mix-CD gebannte Künstler ihre Cameo-Auftritte. Einer der Musiker bietet dem Apple-Kunden gewissermaßen das „Du“ an. Wer war das?





Ziggy Marley - „I’m your man!“ Iggy Pop - „For you - just Iggy“ Barry White - „You can call me Barry“

