Adventskalender 06: Daughters - John Mayer

Musik macht nicht beim Hören Spaß, sondern auch beim selbst spielen. Apple hilft vielen Musikern weiter.

Tag der Hausmusik war zwar schon am 22. November – heute wollen wir aber nicht nur iTunes und die Musik App anschmeißen und den HomePod aus Apple Music streamen lassen, sondern machen selbst ein wenig Musik.



Dafür ist der Mac ja schon immer bestens geeignet gewesen, weshalb es ja zum langjährigen Streit mit den Beatles respektive deren Plattenfirma Apple Corps gekommen war. Der Grund: Der Mac war schon immer ein High-End-Gerät und wer seine Arbeit in Ton- oder Filmstudio vor 35 Jahren zu digitalisieren begonnen hatte, kam um einen Rechner aus Cupertino kaum herum.

Auflösung der Frage von gestern: „Mr. White?“ - „You can Call Me Barry“ - „Can you do … something for the ladies?“ - „Now you’re speaking my language…“ Ziggy Marley und Iggy Pop waren aber auch im Cast des Apple-Werbespots „Rip. Mix. Burn.“ aus dem Jahr 2011, hatten aber einen anderen Text als den in den gestrigen falschen Antwortoptionen.



Apple selbst hatte aber lange nur die Hardware geliefert, eine wesentliche Software kam aber im Jahr 2002 mit der Übernahme des Herstellers Emagic hinzu: Logic.



Nun steht Logic Pro X in der aktuellen Fassung Schlachtschiffen auf anderen Ozeanen hinsichtlich des Funktionsumfangs in kaum etwas nach, es ist gewissermaßen das Photoshop für das Tonstudio. Für den Schreibtisch von Gelegenheitskreativen ist das Programm aber ein bisschen zu komplex.



„Musik liegt in unserer DNA,“ behauptet Apple stets und dass es auch Hobbymusiker mit mehr oder minder großen Ambitionen unterstützt, zeigt das mit jedem Mac kostenlos ausgelieferte Garageband. Zu seiner Premiere im Januar 2004 war das Programm noch Teil der iLife-Suite, die Apple für 129 Euro verkaufte und Software wie iPhoto (gab es auch gratis), iDVD und iMovie mit bündelte.



Garageband als Logic Pro X für Arme - das ist aber nicht korrekt und war es damals auch nicht. Zum einen sah Logic Pro 2004 noch ganz anders aus, mehr noch wie Emagic und weniger wie Apple. Zum anderen ist Garageband mittlerweile auch bei Profis angekommen, nicht als Alternative zu Logic Pro X, aber als Ergänzung für Mac, iPad und iPhone.



So war es auch ein echter Profi, der im Januar 2005 Steve Jobs bei der Vorstellung von Garageband assistierte: Der Gitarrist, Sänger und Songwriter John Mayer. Brav führte er etwa mit seiner rot-bunten Fender die Gitarrensounds der Audioworkstation vor und präsentierte am Ende der Show dann noch mit akustischer Gitarre seinen Song „Daugters“ - ganz ohne Garageband-Unterstützung.

Die meisten werden John Mayer aber nicht von Apple-Keynote kennen und vielleicht auch nicht aus Apple Music, so denn aber aus dem Radio. Anfang der Nummer lief sein Hit „Your Body Is a Wonderland“ rauf auf und runter.



Wir wollen hier nicht zu intensiv Textexegese betrieben, können aber sagen, dass nicht der rotlackierte Body einer E-Gitarre damit gemeint war.



Für die heutige Frage interessiert uns eher, welcher Bauart die E-Gitarre war, die Mayer bei der Garageband-Premiere spielte?



Stratocaster Telecaster Jazzmaster

Zu gewinnen gibt es heute:

Messenger-Bag Gordon 18L von Feuerwear

Vergrößern Feuerwear Gordon © Feuerwear

Die Tasche aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch ist für den täglichen Einsatz im urbanen Dschungel bereit. Ob zu Fuß, mit dem Bike oder mit Bus und Bahn unterwegs – der robuste und vielseitige Gordon schützt zuverlässig alle verstauten Utensilien. Eine Besonderheit ist der wandelbare Taschendeckel mit Steckschnallen sowie der umzusteckende Gurt: Je nach Menge und Inhalt wird Gordon so kleiner oder größer im Format. So lassen sich über den Tagesverlauf weitere Dinge wie der kleine Einkauf nach der Uni oder Schal und Mütze bei Wetterwechsel bestens verstauen und sicher transportieren. Ein weiteres Merkmal ist der schnell verstellbare Tragegurt – bekannt von Kuriertaschen – mit Schulterpolster. Dank zusätzlichem Quergurt ist die Tasche auch beim Fahrradfahren in der Stadt immer sicher am Mann. Messenger-Bag Gordon ist mit 3 Jahren Garantie und in zwei Größen erhältlich, passend für Laptops bis 13 Zoll und 15 Zoll.