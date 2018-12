Adventskalender 07: Venice Bitch – Lana Del Rey

Wie viele Alben und Songs in Ihrer Musikbibliothek tragen den "E"-Stempel? Heute könnte da etwas dazu kommen …

Vergrößern © Fotolia.de, pingebat

Leider lädt Apple nicht zu jeder Veranstaltung Musiker ein, manchmal passt es einfach nicht oder die Zeit wird zu knapp. Nach einer zweistündigen Show sind die Teilnehmer vielleicht ja auch ein bisschen müde oder sehr gierig darauf, die neuen Produkte und Technologien intensiver in Augenschein zu nehmen, da könnte eine Darbietung am Schluss der Keynote ja stören. Wilhelm Busch wusste bereits: Musik wird als störend oft empfunden, da stets mit Geräusch verbunden. Und die Ohren können wir nicht wie die Augen schließen.



Auflösung der Frage von gestern Erstaunlich, welche Sounds man schon mit der ersten Garageband-Version aus dem Jahr 2005 aus seinem Mac heraus holen konnte. Das hat sich seither auch nicht verschlechtert, im Gegenteil. Nur eine Sache ist dabei zu beachten: Garageband ist kein Klärwerk, in das Exkrement einfließt und sauberes Wasser raus. Wenn der Sound schon am Eingang miserabel ist, wird er im digitalen Bearbeitungsprozess nicht unbedingt besser. Neben einem vernünftigen Mac und einem Inputgerät braucht man also vor allem eine gute Gitarre und ebensolche Kenntnisse des Spiels darauf. John Mayer hat definitiv beides, wie er nicht nur auf Apple-Bühnen zeigt. Im Januar 2005 war es aber eine Stratocaster, mit der er goldene Töne in den Mac einspielte, der diese mit seiner Software wie durch echte Verstärker produziert klingen ließ. Telecaster und Jazzmaster sind aber auch sehr gute Gitarren.



Aber wenn passt, lassen wir uns gerne auf Augen- und Ohrenschmaus ein. Zeitlich hat es bei der letzten Keynote Ende Oktober auf alle Fälle gepasst, Tim Cook und seine Unterstützer waren nach gut anderthalb Stunden schon durch mit Macbook Pro, iPad Pro und Mac mini. Da sich in New York ja vor allem Kreative angesprochen fühlen sollten und die Musikhochschule in Brooklyn die Bühne bot, lag eine musikalische Performance zum Schluss nahe. Schließlich soll man auch in das neue iPad Pro mit seinem USB-C-Port ganz einfach Musikinstrumente einstöpseln können.



Nur verzichtet das neue Profi-Tablet nicht nur auf einen 3,5-Millimeter-Klinkenausgang, sondern auch einen 6,3-Millimeter-Klinkeneingang. Wie soll das also mit der Gitarre gehen? Na, wie bisher, mit Peripherie, die man sich dank der neuen Schnittstelle neu kaufen muss - und wenn es nur ein Kabel ist.



Konsequenter Weise lud Apple also keinen Gitarristen wie John Mayer ein, sondern die Sängerin Lana Del Rey, die ihren Pianisten und Produzenten Jack Antonoff mit gebracht hatte und zwei Songs aus ihrem kommenden Album vorführte. Dieses ist noch lange nicht fertig, bisher ist auch nur das Erscheinungsjahr genannt: 2019, so wie beim neuen Mac Pro.



Der Titel steht indes schon fest, nur war die Veranstaltung in New York so brav, dass die Sängerin ihn nicht nennen wollte oder durfte: „Norman Fucking Rockwell“. Wie sie Apples Radio Sender Beats 1 erklärte, handele es sich bei dem Titelhelden um ein musikalisches Genie, das sich selbst für unterdurchschnittlich hält - ein umgekehrter Troubadix gewissermaßen. Eine erste Singleauskopplung gibt es mit Venice Bitch bereits bei Apple Music und im iTunes Store, ein fast zehn Minuten lange Ballade. Viel zu lang für’s Radio, für die Apple-Keynote hatte sich Del Rey auch auf die üblichen gut drei Minuten reduziert. Dem Sinn für Verkürzung fiel auch der Titel zum Opfer, den die Sängerin lediglich als „Venice“ ankündigte, man wolle hier ja keine schmutzigen Wörter verwenden. Im digitalen Vertrieb tragen Single und Album freilich den „E“-Stempel für „Explicit“ - ist ja fast schon ein Auszeichung.

Die heutige Frage beantworten Sie sicher aus dem Gedächtnis: „Venice …“ war der zweite Song, den Lana Del Rey am 30. Oktober in Brooklyn zum Besten gab. Wie hieß der erste?







Norman Fucking Rockwell Summer Time Sadness How To Disappear

Zu gewinnen gibt es heute:

LMP Basic USB-C-Hub im Wert von 45 Euro

Vergrößern © LMP

Mit dem USB-C Basic Hub erweitert LMP seine umfangreiche Serie der USB-C-Docks und Adapter um ein vielseitiges Tool für unterwegs, den Büroalltag und private Anwendungen. Das handliche Aluminium-Dock verfügt über drei USB-3.0-Ports, einen Kartenleser für SD- und microSD- Karten sowie einen USB-C-Anschluss für die Stromversorgung. So bringt es bewährte Anschlüsse an neue Modelle von Macbook und Macbook Pro zurück und sorgt dabei zugleich für Ordnung auf dem Schreibtisch.

dazu gibt es heute noch zusätzlich:

Apple Pencil Case von Stilgut im Wert von 20 Euro

Vergrößern © Stilgut

Bei der ersten Generation des Apple Pencil ließ Apple seine Kunden mit einer Frage ratlos zurück: Wohin mit dem Stift, wenn man ihn nicht in der Hand hält. Stilgut beantwortet die Frage mit einem eleganten und zweckmäßigen Accessoire.