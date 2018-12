Adventskalender 08: Imagine - John Lennon

Man kann ja ruhig behaupten, dass wir Träumer seien. Aber wir sind die Einzigen, man stelle sich nur mal vor …

Wie wir bereits im zweiten Teil unseres Adventskalenders schrieben, hatte es siebeneinhalb Jahre gedauert, bis die Beatles als Kaufdownload im iTunes Store zu haben waren, immerhin nur ein halbes Jahr verging, bis der erste Stream der Fab Four in Apple Music zu hören war. Stimmt nur teilweise, denn diese Aussage betrifft das gemeinsame Werk der Band. Die Solowerke von Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr und John Lennon gab es zwar nicht ab dem Start im Jahr 2003 bei Apple zu kaufen, aber schon bald danach und weit vor 2010, als die Beatles endlich in den iTunes Store einzogen.

Auflösung der Frage von gestern Nein, vor „Venice Bitch“ sang Lana Del Rey auf der iPad-Keynote nicht ihren bisher größten Hit „Summertime Sadness“ und auch nicht den Titelsong des neuen Albums, sondern von jenem im Jahr 2019 erscheinenden neuen Werk den zuletzt aufgenommenen Song „How To Disappear“. Aber das haben Sie gestern sicher recht schnell eruiert, in dem Sie in der Podcast-App respektive in iTunes sich nochmal die letzten Minuten der Show vom 30. Oktober angesehen haben. Wir sollten echt mal schwerere Fragen stellen.



Doch zu den ersten Unterstützern des iTunes Stores gehörten die noch lebenden Beatles respektive ihre Erben nicht. Yoko Ono ließ etwa das Gesamtwerk ihres am 8. Dezember 1980 erschossenen Ehegatten John Lennon überhaupt erst im Dezember 2005 als Download veröffentlichen - aber nicht bei Apple. Cupertino hatte zwar mit dem iTunes Music Store eines der ersten wirklich funktionierenden Downloadportale geschaffen, musste sich aber lange mit der Skepsis von Musikern und ihren Verlegern befassen. Erst das iPhone im Jahre 2007 änderte Apples Standing in der Industrie, seither kommt man in Sachen Musik nicht mehr an Cupertino vorbei.



Im Jahr 2007 war Apple aber vor allem noch als „Mac-Hersteller“ bekannt, wenngleich der große Erfolg des iPod bereits andeutete, dass da jemand aus seiner Nische heraus kommt. Im August 2007 war es aber noch allein der Mac und seine Software, die eine eigene Einladung zu einem Special Event rechtfertigten. Dieses hielt Apple in seinem Quartier im Infinite Loop in Cupertino ab, eine im Vergleich zu den heutigen Großveranstaltungen ein eher intimes Treffen, als ob es im Festsaal einer Gastwirtschaft abgehalten worden wäre.



Die Neuerungen interessierten ja auch eher ein noch recht überschaubares Fachpublikum: Der iMac bekam seinen noch heute gültigen Materialmix mit Aluminium und Glas, die iLife-Anwendungen Garageband, iDVD, iMovie, iWeb und iPhoto bekamen Updates und die iLife-Suite ein neues Programm: Numbers. Man stelle sich vor, Numbers! Einen, nun ja, nicht wirklichen Konkurrenten zu Excel, das in Urzeiten sein Debüt auf dem Mac gefeiert hatte, in der Zwischenzeit aber zur Basis von Microsofts Erfolg in Unternehmen geworden war. Und nun also Numbers. Man stelle sich vor: Keine Hölle unter uns, über uns nur der Himmel, aber kein Elysium.

Live-Musik gab es auf jener kleinen Sommer-Keynote im Kalifornien nicht, aber John Lennon’s Imagine lief im Vorprogramm und ist daher heute auch der Song des Kalendertürchens, am 38sten Todestages des Ex-Beatles.



Die Frage dreht sich heute um die Zeit vor jenem historischen 6. Juli 1957, als sich John Lennon und Paul McCartney erstmals in Liverpool über den Weg liefen - ein weit angenehmeres Datum als der 8. Dezember 1980. Welchen Musikstil spielte John Lennon’s damalige Band „The Quarrymen“?





Punk Skiffle Bebop

