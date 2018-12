Adventskalender 10: 1234 - Feist

iMacs, iPods und jetzt auch iPhones in bunt: Da will man doch alle haben, so erscheint uns das Kalkül.

Vergrößern © Fotolia.de, pingebat

Auflösung der Frage von gestern: Die Pariser Oper würde sich über Mitwirkung von Yael Naim womöglich freuen, ist aber ebenso schlecht denkbar wie ein Engagement bei der Progrock-Supergroup „Transatlantic“. Yaim war aber während ihres zweijährigen Wehrdienstes Solistin im Orchester der israelischen Luftwaffe.





Wie Yael Naim im Frühjahr 2008 hatte bereits Feist ein gutes halbes Jahr zuvor einer Apple-Werbung einen Hit zu verdanken. Auch hier war der Titel für das Produkt gewissermaßen Programm: Im Takt von „1234“ bewegten im Werbefilm Hände iPod Nanos von einem Stapel, wobei jeweils ein weiterer iPod Nano der dritten Generation zum Vorschein kam, in jeweils einer anderen Farbe. Das waren aber nicht nur vier, sondern fünf, ab Februar 2008 dann sogar sechs. Wer die Farbauswahl wollte, musste beim Nano 3G aber die etwas größere Speichervariante mit 8 GB Platz kaufen, mit 4 GB gab es den Player ausschließlich in Silber, die teurere Fassung zusätzlich in schwarz, blau, grün und als Product Red.



Der Nano der dritten Generation war in der Tat so klein geworden, dass man ihn beinahe Pico hatte nennen können, nach der Benennung der nächst kleineren Größenordnung. Nach dem iPod und dem iPod Mini hatte Apple die Stufe „Micro“ wohlweislich ausgelassen. Während die erste Generation noch schwarz oder weiß war, kam mit der zweiten schon etwas Farbe ins Spiel, ab der vierten trieb Apple es dann wirklich bunt mit zeitweise neun Varianten - da wusste man kaum noch, welche man haben wollte.



In der dritten Generation war der iPod Nano auf ein Quadrat geschrumpft, das Display dabei sogar leicht gewachsen. Schon ein Jahr später entschied Apple, zur länglichen Form zurück zu gehen, der Grund waren die Lautsprecher, die der iPod Nano 4G erhielt. Das Quadrat kehrte in der sechsten Generation kurz zurück, ehe in der siebten und letzten Fassung der Nano wieder länglich wurde.



Den Charme, den die dritte Generation des iPod Nano aber ausstrahlte, kehrte trotz neuer Funktionen wie Videokamera oder UKW-Radio nicht zurück. Oder vielleicht auch genau deswegen. Dass der Song von Feist aber auch wesentlichen Anteil am Erfolg des iPod Nano 3G hatte, lässt sich durchaus behaupten. Doch kurz vor dem kleinsten aller Nano war das Gerät in den Handel geraten, das dem iPod Nano und den meisten seiner Verwandten den Garaus machte: Das iPhone. Und mit dem assoziieren wir nicht nur einen Song, schon gleich gar nicht in der Ära von Apple Music, in der man sich keine Gedanken mehr machen muss, was man auf 4 oder 8 GB alles packen kann und vor allem was nicht.

Die Frage: Wie erwähnt, gab es den iPod Nano ein gutes halbes Jahr nach seiner Markteinführung auch noch in einer sechsten Farbe. Welcher?





Lila Pink Gelb

Zu gewinnen gibt es heute:

Mophie Charge Stream Powerstation Wireless im Wert von 80 Euro



Vergrößern © Mophie



Die kabellose Ladelösungen Charge Stream Powerstation Wireless lädt Smartphones und andere Geräte problem- und kabellos auf und können jederzeit und überall eingesetzt werden: Zuhause, im Auto, im Büro oder auf Reisen. Das Modell eignet sich für Apples iPhones ab der Generation von 2017 (iPhone 8 (Plus), iPhone X), aber auch für Geräte von Samsung und anderen, die den Qi-Standard unterstützen.