Adventskalender 11: She’s a Rainbow - Rolling Stones

Der Apfel hat schon längst seine Farbe verloren - aber nur im Firmenlogo. Apple treibt es auch heute recht bunt.

Auflösung der Frage von gestern Was macht man als Unternehmen, wenn man feststellt, dass vor allem Männer die Technikprodukte kaufen, die man so herstellt? Man spricht Frauen mit einer Sonderedition an, die in der Regel nicht mehr kann, dafür aber manchmal teurer ist und vor allem immer: Pink. Glücklicher Weise ist Apple nicht immer so einfallslos und auch andere Hersteller verstehen allmählich, dass die Gleichung „Pink = für Mädels“ nicht gut aufgeht. Der iPad Nano in Pink aus dem Februar 2008 - rechtzeitig vor dem Valentinstag veröffentlicht - war da eine unrühmliche Ausnahme. Wobei: Schick sah er schon aus.

Pink ist jedoch eine Farbe, die Apple in seinem Portfolio eher selten verwendet, neben dem Sondermodell des iPod Nano 3G ansonsten nur noch beim iPod Nano 7G und dem iPod Touch 5G und 6G. Wobei das Roségold von iPhone und Apple Watch schon ein wenig stark in Richtung rosa geht - aber nicht nur von Frauen geschätzt wird.

Auf Farben setzt Apple aber seit jeher - das hatte sich ja auch in dem klassischen Logo mit seinen sechs Regenbogenstreifen niedergeschlagen. „Sorry - no beige“ hieß es ab 1998 zur Anpreisung des iMac - ironischer Weise hatte Apple mit dem Apple II im Jahr 1977 beige als Computerfarbe überhaupt erst etabliert.

Mit dem Farbton Bondi Blue des ersten iMac hielt sich Apple aber nicht lange auf. Womöglich auch, weil zahllose wenig begabte Industriedesigner die Idee von Jony Ive mit dem „transluzenten“ Kunststoff in einem Farbton irgendwo zwischen blaugrün und grünblau aufgenommen hatten und plötzlich sogar Bügeleisen in einer derartigen Anmutung daher kamen.

Apple war da aber schon einen Schritt weiter gegangen und machte den Farbtopf auf. Der Nachfolger des iMac - an sich als iMac Rev C schon die dritte Variante - gab im Januar 1999 auf der Macworld Expo in San Francisco sein Debüt – in fünf Farben. Die hießen Strawberry, Blueberry, Tangerine, Lime und Grape und sollten noch eine Weile das Farbspektrum Apples definieren - und das zahlloser Nachahmerprodukte. Im Sommer 2000 wurden die Farben wie Sage, Indigo oder Ruby etwas gedeckter - und im Januar 2002 brachte Apple mit dem iMac G4 gewissermaßen sein weißes Album heraus.

Den Soundtrack für die bunten iMacs hatten aber im Januar 1999 nicht die Beatles beigesteuert, sondern die Rolling Stones, lag ja auch nahe mit „She’s a Rainbow“. She comes in colours, stimmt, nur war damit der iMac gemeint. Es soll ja Leute gegeben haben, die gleich alle fünf Farben des iMac Rev C erwarben. Die Stones hätten wir bei der Neudefinition von „bunt“ wieder zum Einsatz gebracht, für den iMac im Farbton Ruby hätte sich „Ruby Tuesday“ angeboten. Apples Werbeabteilung entschied sich aber für „Ruby“ von „Dion and the Belmonts“. Im Sommer 2000 bekam eine jede Farbvariante des iMac einen eigenen musikalischen Paten.

Klar, „Ruby“ lag für den iMac in Ruby nahe, ebenso wie Kermit, der Frosch für die grüne Variante „Sage“. Welche Musik lief aber zum iMac SE in Snow White?

Steppenwolf - Born To Be Wild Moody Blues - Nights in White Satin Cream - White Room

